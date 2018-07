Intel lanceert nieuwe instap Xeon E-2100-chipfamilie

Hoewel Intel vorig jaar de Xeon-lijn heeft vernieuwd met de Xeon Scalable-chips, werden de goedkoopste modellen niet bediend. Daar is het nu wel tijd voor volgens Intel met 10 nieuwe Xeon E-chips. De nieuwe chipfamilie gaat door het leven als de E-2100-reeks.

De meest budgetvriendelijke Xeon-chips krijgen van Intel een grondige vernieuwing. De oude E3 v6-familie wordt vervangen door de nieuwe Xeon E-2100-reeks met diverse sixcore en quadcore processors. Het volledige overzicht van alle processors vind je hieronder.

Turbosnelheden

De nieuwe chips variëren tussen de 71 en 95 watt TDP, maar dat gaat enkel om de basis kloksnelheid. Wanneer de chips naar hun turbo klimmen, ligt het verbruik tijdelijk hoger. De 4,7 GHz turbo is conform met de Coffee Lake CPU’s die Intel sinds begin dit jaar beschikbaar stelt in desktopsystemen.

Opvallend: de drie onderste chips met twee asterisken achter de productnaam hebben geen Hyper-Threading aan boord. Het is opvallend dat Intel dit uitschakelt in Xeon-chips, maar de chipgigant wijst op specifieke noden op de markt die dit vereisen. Sommige Xeon-chips kregen in het verleden veel L3 Cache aan boord, maar hier varieert elke chip ‘maar’ tussen de 8 MB (quadcore) en 12 MB (sixcore).

PCIe 3.0

Op vlak van PCI Express-lijnen is bovenstaand overzicht niet heel duidelijk genoeg. Elke Xeon E-2100-chip heeft een 16x PCI Express 3.0-lijn, genoeg om uit één aparte GPU het maximale uit te halen. Daarnaast zijn er nog diverse lijnen beschikbaar via de southbridge die wordt verbonden met de CPU via een DMI-connectie vergelijkbaar met een x4 PCI Express 3.0 lijn.

Wie van een oudere Xeon E3 v6-CPU komt zal een flinke prestatieboost ervaren. De prestatieverbeteringen zullen in lijn liggen met de sprong van Kaby Lake naar Coffee Lake eerder dit jaar voor desktops. Prijzen en beschikbaarheid zijn voorlopig nog niet bekend.