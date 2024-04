Tijdens Google Cloud heeft Google de mogelijkheid gepakt om een aantal nieuwe instances te introduceren, waarmee workloads voorzien kunnen worden van krachtigere chips. Het gaat onder meer om de 4e generatie C en N instances, C3 bare metal machines, X4 geheugen geoptimaliseerde bare metal instances en Z3, de eerste voor opslag geoptimaliseerde VM-familie.

Naast al die nieuwe instance types was er ook aandacht voor de nieuwe Google Axion processor. Die is echter voorlopig niet beschikbaar en er is dus ook nog geen instance type voor.

4e generatie C en N instances

De nieuwe 4e generatie C en N instances zijn de opvolgers van de populaire 3e generatie die voor veel workloads worden ingezet. Zelfs Techzine draait op een derde generatie C instance. De 4e generatie wordt aangedreven door een nieuwe 5e generatie Intel Xeon processor. C4 en N4 zijn specifiek ontworpen om generieke workloads af te handelen. Waarbij de N4 wat minder piek performance levert en meer in staat is de kosten te optimaliseren.

C4 instances

De C4 heeft volgens Google een 19% betere prijs/prestatieverhouding ten opzichte van andere cloudproviders en een 25% betere prijs/prestatieverhouding ten opzichte van de C3 VM. Daarmee is C4 zeer geschikt voor databases, caching, netwerk appliances, webservers, online gaming, analytics en media streaming.

Bij C4 kan het host OS ook bijgewerkt en gemanaged worden met live migraties zonder dat het impact heeft op de workloads van de klant. Dit biedt de nodige extra voordelen om downtime te voorkomen.

C4 Instances zijn beschikbaar in 24 verschillende formaten, tot maximaal 192 vCPUS, 1,5TB aan werkgeheugen en 500K IOPs. Met de C4 instances kunnen netwerksnelheden tot 200Gbps gehaald worden.

N4 instances

De N4 is ook voor generieke workloads, maar meer gericht op kostenoptimalisatie. Volgens Google biedt de N4 18% betere prijs/prestatieverhouding, maar bijvoorbeeld een 39% betere kosten/prestatieverhouding voor MySQL. Het gaat vooral om workloads zonder echte piek in prestaties. Denk aan dev/test omgevingen, virtual desktops, microservices, business intelligence, code repositories, data analytics, opslag en archief en medium traffic webservers.

C3 bare-metal machines

Met C3 bare-metal machines brengt Google de succesvolle C3-instances nu ook naar bare-metal machines. Hiermee kunnen klanten met speciale workloads, zoals specifieke hypervisors ook draaien op deze krachtige chips. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van speciale workloads of optimala gebruik worden gemaakt van software dat nog gebaseerd is op een CPU-licentie. In zo’n geval wil je als klant de maximale performance met zo min mogelijk cores. Daar kunnen de C3 bare-metal machines bij helpen.

Een van de Google partners die hiermee aan de slag zal gaan is Nutanix. Zij zullen de C3 bare-metal machines gaan inzetten op Nutanix clusters aan te bieden vanuit de Google Cloud. “We kijken uit naar de lancering van Google Cloud’s nieuwe bare metal machines types, aldus Tarkan Manaer, Chief Commercial Officer van Nutanix”.

X4 geheugen geoptimaliseerde instances

Met de nieuwe X4 geheugen geoptimaliseerde instances krijg je de beschikking over een instance met een krachtige processor, maar belangrijker nog, je hebt veel meer werkgeheugen tot je beschikking. Deze instances zijn op te bouwen tot maximaal 1920 vCPU’s en 32TB aan DDR5 werkgeheugen. Voor deze instances is vooral SAP een goede partner. “SAP Enterprise Cloud Services is aan het onderzoeken hoe het X4 en C3 metal systemen kan inzetten voor Rise with SAP. SAP is onder de indruk van de betrouwbaarheid, prestaties en het eenvoudige beheer, aldus Lalit Patil, CTO voor Rise with SAP, Enterprise Cloud Services, SAP SE”.

X4 is nog in preview en beschikbaar in de VS, EMEA en APAC.

Z3, de eerste opslag geoptimaliseerde instance

Google Cloud heeft er nu ook voor gekozen om een instance te introduceren die geoptimaliseerd is voor opslag. Deze instances gebruiken een 4e generatie Intel Xeon processor en worden gecombineerd met de laatste generatie SSD’s. Z3 heeft het hoogste aantal IOPS zowel binnen Google Cloud als in vergelijking met andere cloudproviders, aldus Google. Het komt neer op 6M 100% random read and 6M write IOPS. Z3 biedt ook drie keer meer throughput dan vorige generatie SSD’s en een 35 procent lagere latency.

Z3 is beschikbaar in twee versies: 88vCPU’s met 704GB aan DDR5 werkgeheugen en 36TB aan lokale SSD opslag of 176 vCPU’s, 1,4TB aan werkgeheugen en 36TB aan lokale SSD opslag. Dit is duidelijk gericht op grote enterprise organisaties met veel snelle opslagbehoefte. Volgens Google is dit zeer geschikt voor horizontale en scale out databases zoals Aerospike, ScyllaDB, maar ook log en search analytics zoals Elastic en Splunk. Ook data warehouses kunnen hiermee goed uit de voeten. Z3 is per direct beschikbaar.