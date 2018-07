De Telegraaf moet uitspraken over hack Kaspersky Lab rectificeren

De Telegraaf moet het artikel dat onlangs gepubliceerd werd over het Russische Kaspersky Lab. Dat heeft de rechter in Amsterdam vandaag geoordeeld in een kort geding dat Kaskerspky hierover had aangespannen tegen de TMG, de uitgever van de krant.

Op 3 februari viel in De Telegraaf een artikel te lezen waarin stond dat hacker Rian van Rijbroek zichzelf toegang had weten te verschaffen tot bepaalde bestandssystemen van Kaspersky. Van Rijbroek viel echter tijdens een uitzending van Nieuwsuur door de mand als expert op het gebied van cyberveiligheid.

Wel of geen hack?

Van Rijbroek hield lange tijd vol dat ze de systemen van Kaspersky Lab gehackt had. Dat zou ze in opdracht van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten gedaan hebben. Maar nadat het artikel in de krant verschenen was, ontkende ze de bewering. Ook Kaspersky Lab ontkende, want zijn netwerken waren niet gehackt.

Daarop spande het bedrijf een zaak aan tegen De Telegraaf, om rectificatie te eisen. Nu meldt de rechter de publicatie inderdaad als “onrechtmatig” te zien. De journalisten konden niet aannemelijk maken dat Van Rijbroek hen daadwerkelijk verteld had de systemen van Kaspersky gehackt te hebben. Zo konden er geen geluids- of video-opnames, aantekeningen of andere vormen van bewijs geleverd worden. Daarnaast werd geen wederhoor toegepast bij Kaspersky.

De verdediging van De Telegraaf was echter dat uit het artikel bleek dat de bewering van Van Rijbroek niet serieus genomen moest worden. Daar kon de rechter zich ook niet in vinden. Om die reden dan ook het oordeel: binnen drie dagen moet de TMG een rectificatie in de krant en op de site van De Telegraaf plaatsen. In een reactie laat Kaspersky weten blij te zijn met het oordeel. De TMG bestudeert het vonnis nog, alvorens er eventueel een vervolgstap komt.