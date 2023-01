De Ondernemingskamer (OK) bepaalt volgende week of er nader onderzoek komt naar het bestuur van Centric. Als gevolg kunnen de maatregelen tegen oprichter Gerard Sanderink worden verlengd.

Centric is een van de grootste IT-dienstverleners van Nederland. In de afgelopen jaren beheerde het bedrijf de IT-omgevingen van meerdere overheidsinstellingen. Vandaar heeft het Openbaar Ministerie belang bij het bestuur.

Gerard Sanderink, oprichter en grootaandeelhouder, stond jarenlang aan het roer van Centric. In 2019 raakte Sanderink in een juridisch conflict met Brigitte van Egten, zijn voormalige vriendin en zakenpartner. De privésituatie van Sanderink beïnvloedde het bedrijf, waarna de topman het bestuur in 2021 verliet.

Sanderink probeerde in oktober 2022 terug te keren, maar het Openbaar Ministerie maakte bezwaar en stapte naar de Ondernemingskamer, een speciale rechter. De instantie dwong Sanderink in november 2022 om af te treden. Volgende week bepaalt de Ondernemingskamer of de bestuurscrisis nader moet worden onderzocht.

Gevolgen

Na de schorsing van Sanderink werd Peter Wakkie door de Ondernemingskamer aangesteld als CEO. Wakkie zei dondermiddag tijdens een zitting dat hij graag een onderzoek ziet.

Een onderzoek kan voorkomen dat Sanderink als bestuurder terugkeert. Dat is belangrijk voor de organisatie, zei Wakkie, aangezien veel klanten volgens hem zouden opstappen met Sanderink in het bestuur.

De rechter weegt af of Sanderink in een bestuurdersrol nog steeds een risico vormt voor het functioneren van Centric. Aan de hand daarvan kunnen de huidige maatregelen worden verlengd, verzwaard of opgeheven.

Afgepakt

Ook Sanderink was tijdens de zitting aanwezig. Hij vindt het onderzoek onnodig. Sanderink weigerde in de afgelopen maanden mee te werken met de Ondernemingskamer. De voormalige bestuurder negeerde telefoontjes en afspraken.

Sanderink vindt dat de Ondernemingskamer zijn bedrijf heeft afgepakt. Hij werd in november niet alleen uit het bestuur gezet, maar ook van zijn aandelen ontheven. Het merendeel is door de Ondernemingskamer ondergebracht bij een tijdelijke beheerder.