McAfee kondigt enterprise security-portfolio Mvision aan

McAfee laat aan Techzine weten met Mvision te komen, een portfolio met nieuwe producten voor de zakelijke markt. Dit aanbod belooft tegemoet te komen aan de behoeften van nu en in de toekomst, door rekening te houden met de nieuwe besturingssystemen en de cloud die bedrijven gebruiken.

In het nieuwe portfolio is onder andere Mvision ePO opgenomen, een Software as a Service (SaaS)-dienst die een overzichtelijk en centraal beeld geeft. Het moet de noodzaak van het implementeren en onderhouden van een back-end wegnemen, zodat klanten hun bestaande ePO-omgeving gezamenlijk naar de cloud kunnen migreren. Daardoor kunnen bedrijven zich richten op het verminderen van risico’s en beschikken ze dankzij de flexibiliteit van de cloud over de nieuwe functionaliteiten.

Mvision ePO

Naast de introductie van het SaaS-product is ePO geüpdatet en belooft het beter inzicht in de risico’s van bedreigingen, betere naleving van het securitybeleid en een snellere respons bij incidenten. Door de uitbreiding is Private ePO te implementeren in AWS, waardoor er geen aparte database en fysieke middelen meer nodig zijn. De klant beschikt over op maat gemaakte controle over de beheerinfrastructuur en configuratiegegevens. Dankzij ePO AWS Quick Start is het voor organisaties mogelijk binnen een uur aan de gang te gaan.

Ook omvat de uitbreiding een nieuwe taakgerichte security-omgeving, die ontworpen is met het oog op optimalisatie en situationeel awereness, waarmee beheerders een beeld krijgen van hun overkoepelende securitystatus. De nieuwe omgeving integreert de security voor alle apparaten, besturingssystemen, McAfee-producten en technologieën van derden, door een visuele weergave van bedreigingen en onmiddellijke respons.

Endpoint en mobile

Daarnaast bevat Mvision een Endpoint-oplossing die de ingebouwde beveiliging van Windows 10 beheert en verruimt. Met een lichtgewicht agent wordt onder andere bescherming geboden tegen geavanceerde bedreigingen zonder signature. Deze gezamenlijke aanpak wordt beheerd met Mvision ePO en biedt bescherming tegen geavanceerde aanvallen met en zonder bestanden, zonder de complexiteit van meerdere beheersystemen.

Tot slot is er Mvision Mobile, waarmee zichtbaarheid van en bescherming voor iOS- en Android-apparaten geboden wordt. De always-on security zorgt voor het gewenst beveiligingsniveau, ongeacht hoe een apparaat is verbonden. Mvision Mobile analyseert afwijkend gedrag van apparaten om geavanceerde aanvallen op devices, applicaties en netwerken te identificeren. De console van Mvision ePO biedt samengevoegde zichtbaarheid van en controle over alle mobiele middelen, voor het centrale beheer van de beveiliging van alle apparatuur.

McAfee zal het Mvision-aanbod in augustus beschikbaar maken, zonder daarbij een exacte releasedag te noemen.