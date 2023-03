HPE heeft het Israëlische Axis Security voor 471 miljoen euro (500 miljoen dollar) overgenomen. Met de technologie wil HPE op termijn een compleet unified SASE-platform bieden.

Met de overname van Axis Security wil HPE zijn edge-to-cloud securityportfolio uitbreiden. Dit moet leiden tot een compleet unified Secure Access Services Edge (SASE)-platform. Hiermee kunnen bedrijven beter beantwoorden aan de security en toegankelijkheid van geïntegreerde netwerk- en security-oplossingen.

SSE-platform

De Israëlische securityprovider biedt Security Services Edge (SSE)-oplossingen die toegang geven tot on-premises en public cloudgebaseerde bronnen. Hiervoor heeft Axis Security het Atmos-platform ontwikkeld.

Atmos biedt gebruikers geauthentiseerde toegang tot eigen applicaties aan de rand van het netwerk, maar ook een secure web gateway (SWG) om toegang tot het internet te beveiligen. Daarnaast biedt Axis Security een cloud access security broker (CASB) voor het leveren van veilige toegang tot SaaS-applicaties en een Digital Experience Monitoring (DIEM)-oplossing voor meer inzicht in de gebruikerservaring.

Integratie met HPE Aruba en GreenLake

HPE wil de technologie van het overgenomen bedrijf integreren in zijn HPE Aruba-portfolio. Voor het bieden van het unified SASE-platform is het de bedoeling dat het SSE-platform een combinatie gaat vormen met de bestaande SD-WAN-oplossingen en netwerk firewalls van HPE Aruba.

Deze gecombineerde oplossingen moeten uiteindelijk de complete SASE-oplossing bieden waarmee bedrijven de beste security krijgen voor zowel IoT-devices als de complete gebruikerstoegang voor alle wereldwijde bedrijfslocaties. Daarnaast komt het SSE-platform ook via HPE GreenLake als een zelfstandige oplossing beschikbaar, op basis van een abonnement.

De definitieve overname moet in het tweede kwartaal van dit jaar zijn beslag krijgen. De eerste oplossingen moeten in het derde kwartaal op de markt komen.

Kwartaalcijfers

Naast de overname van Axis Security maakte HPE ook de eerste kwartaalcijfers over het fiscale jaar 2023 bekend. In het afgelopen kwartaal wist HPE een omzet van 7,8 miljard dollar binnen te halen. Een groei van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Dit was de hoogste kwartaalomzet sinds 2016, aldus HPE.

Alle marktsegmenten noteerden een hogere omzet. Voor het eerst sinds de implementatie overschreed in het genoemde kwartaal de omzet van HPE GreenLake de 1 miljard dollar.

Ook de vooruitzichten voor het tweede kwartaal van dit jaar zijn gunstig gestemd. HPE verwacht voor dit kwartaal een omzet van tussen de 7,1 miljard dollar en 7,5 miljard dollar.

