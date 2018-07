Barracuda maakt CloudGen WAF beschikbaar voor Google Cloud Platform

Barracuda Networks kondigt de beschikbaarheid van de CloudGen Web Application Firewall (WAF) voor Google Cloud Platform (GCP) aan. Hiermee worden organisaties beschermd tegen geavanceerde layer-7-aanvallen, bots, DDoS-aanvallen en zero-day dreigingen.

Het bedrijf geeft aan dat steeds meer klanten vertrouwen op Barracuda CloudGen WAF om hun applicaties in de cloud te beveiligen. Door deze WAF ook naar GCP te brengen wil Barracuda de migratie van applicaties verder ondersteunen. Bestaande Barracuda configuraties en beleidsregels zijn te hergebruiken, om de migratie makkelijk te laten verlopen.

Mogelijkheden

De CloudGen WAF maakt het eenvoudiger om ‘native’ apps te ontwikkelen op GCP, doordat het alle cloud-betaalmodellen ondersteunt. Ook een REST API en automatische tools voor het identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden bieden ondersteuning.

Uit de productpagina blijkt dat geautomatiseerde beveiliging een belangrijke rol speelt binnen de CloudGen WAF. Door gebruik te maken van API’s en orkestratietools worden CloudGen WAF’s automatisch ingezet indien een applicatie in werking treedt.

SecOps-teams kunnen het ontwikkeltempo van DevOps- en NetOps-teams bijhouden, zodat applicatiebeveiliging makkelijk kan worden ingebouwd en onderhouden. De aanpak van Barracuda op het gebied van applicatiebeveiliging moet uiteindelijk zorgen voor minder complexiteit, lagere kosten en een wendbare, schaalbare beveiliging.

Uitbreiding

Vineet Bhan, Head of Security Partnerships Google Cloud, spreekt na de beschikbaarheid over een complete beveiligingsarchitectuur voor de klanten. Naast tevredenheid over het kunnen aanbieden van de CloudGen WAF belooft hij te blijven samenwerken met Barracuda, om de applicaties in de cloud veilig te houden.

Barracuda biedt tevens een WAF aan voor Amazon Web Services en Microsoft Azure. Geïnteresseerden kunnen de CloudGen WAF voor GCP met een gratis licentie van 30 dagen uitproberen, daarna is het tegen betaling af te nemen.