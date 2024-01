Klanten van Google Cloud die hun data naar een andere cloud- of on-premises-omgeving willen migreren, hoeven hiervoor niet meer betalen. De techgigant stopt per direct met deze zogeheten ‘cloud egress fees’, terwijl de concurrentie dit nalaat.

Volgens Google Cloud is de beslissing om te stoppen met deze kosten het gevolg van herzien beleid. Met het stoppen van deze kosten wil de hyperscaler voor klanten een einde maken aan de voorheen ‘restrictieve licentievoorwaarden’. Deze zouden ervoor hebben gezorgd dat klanten zich in een lock-in-situatie bevonden. Dergelijke praktijken perken de keuzevrijheid voor eindgebruikers fors in.

De concurrentie hanteert nog altijd dergelijke egress-kosten. Al in september 2023 zette Google een eerste stap om deze cloud egress gratis te maken. Klanten binnen de Standard Tier, dat het publieke internet voor data transfer gebruikt, kunnen sindsdien maandelijk gratis 200 GB aan data naar een andere aanbieder of on-premises-omgeving overzetten.

Nu moet het afschaffen van de kosten voor het verlaten van Google Cloud ervoor zorgen dat er meer interoperabiliteit komt tussen de verschillende aanbieders, maar bijvoorbeeld ook on-premises-omgevingen.

Overige redenen

Een andere reden kan zijn dat Google Cloud hiermee onder andere wil voorsorteren op strengere mededingingsregelgeving.

Google Cloud ligt, net als andere grote cloudaanbieders, al onder de loep van diverse toezichthouders. Zo bekijken onder meer de Amerikaanse Federal Trade Commission, de Britse Competition and Markets Authority (CMA) en de Europese Commissie voor beperkende voorwaarden. Hoge kosten voor het verlaten van een cloudplatform zouden daar logischerwijs onder vallen.

Voorwaarden

Het nieuwe Google Cloud-beleid bevat wel enkele voorwaarden. In de eerste plaats is dit gereserveerd voor de Premium Network Service Tier. Dit is de standaard network tier voor klanten. Daarnaast betreft het alleen gegevens die zich in de data storage- en data management-oplossingen in Google Cloud bevinden.

Klanten moeten daarnaast alle data-workloads naar een andere cloud- of on-premises-omgeving willen overzetten. Voor gedeeltelijke of incidentele data transfers vanuit Google Cloud naar andere omgevingen worden nog steeds kosten berekend. Deze kosten kunnen liggen tussen de acht en 12 dollarcenten per TB aan data.

Verder moet een onder meer een verzoek voor een ‘data egress’ worden ingediend voordat het bestaande contract met Google Cloud verloopt. Ten slotte heeft Google het recht de data transfer in de gaten te houden in verband met compliance-vereisten.

