Deze week vindt Google Cloud Next plaats in San Francisco. Techzine is ter plaatse en doet verslag. In dit artikel doen we verslag van de openingskeynote.

De CEO van Google, Sundar Pichai, opent het Google Cloud Next event. Hij staat stil bij het Cloud AI-platform, meer specifiek bij Vertex AI en Duet AI. Hoe organisaties gebruik maken van AI om oplossingen op maat te ontwikkelen. Zo ontwikkelt autofabrikant GM een persoonlijke assistent voor in zijn auto’s. Pichai legt uit dat Generative AI echt verandert hoe men zaken doet en hoe producten werken.

Duet AI is de nieuwe Google Assistent die je terug gaat vinden in menig Google oplossing. Meest zichtbaar is Duet AI in Google Workspace, die integratie is nu ook algemeen beschikbaar. Met Duet AI in Google Workspace kan je documenten samenvatten, e-mails schrijven, code schrijven, afbeeldingen laten genereren en meer. Google Cloud zet ook in op verantwoorde AI (responsible AI). Hierin zijn privacy, safety en security heel belangrijk.

Pichai zegt dat Google “bold en responsible” zal zijn bij het beschikbaar maken van nieuwe Gen AI-tools. Hierna neemt Thomas Kurian, de CEO van Google Cloud, het stokje over.

Generative AI

Kurian gaat verder op de ingeslagen weg en spreekt over de generative AI producten en hoe die verschil maken in hoe je zaken doet. Google introduceert vandaag een aantal nieuwe Gen AI-oplossingen.

Ontwikkelaars kunnen hun eigen AI gaan ontwikkelen, hiervoor heeft Google Vertex AI ontwikkeld. Daarnaast is er ook veel aandacht hoe je Gen AI kan gebruiken. Tot slot gaat het over het creëren van een AI ecosysteem binnen Google Cloud. Dat AI ecosysteem bestaat vooral uit Vertex AI en Duet AI. Dit biedt Google aan vanuit alle Google datacenters.

Het succes van Google Cloud is ook iets waar Kurian bij stil wil staan. Hij geeft enkele voorbeelden. Zo is Yahoo 500 miljoen mailboxen en 550 petabyte aan data aan het verkassen naar Google Cloud. Autofabrikant Mahindra verkocht 100.000 auto’s in de eerste 30 minuten na introductie van een nieuw model met dank aan Google Cloud. De overheid van Luxemburg brengt enorm veel overheidsdiensten naar de Google Cloud.

AI infrastructuur

Kurian gaat verder met de onderliggende AI-infrastructuur. Hij vertelt over de introductie van een nieuwe cloud TPU. De Cloud TPU v5e is een nieuwe TPU die twee keer zo snel is als zijn voorganger. Meer hierover in ons artikel over de nieuwe Cloud TPU v5e. Ook introduceert Google nieuwe A3 VMs, gebaseerd op NVIDIA H100 chips. De A3 VMs kunnen 3x sneller trainen dan A2 en bieden 10x meer bandbreedte.

Google Kubernetes Engine krijgt een uitbreiding in de vorm van GKE Enterprise. GKE enterprise is 45% productiever en 70% sneller in het uitrollen (deployen) van containers. Lees meer in ons artikel over GKE Enterprise.

Organisaties willen soms infrastructuur in hun eigen datacenter, vanwege latency of regulering. Google Distributed Cloud Hosted biedt die mogelijkheid. Het is nu ook mogelijk om AI en Data workloads in je eigen datacenter uit te rollen. Kurian laat weten dat GDC Hosted in veel verschillende form factors is te verkrijgen.

Om te zorgen voor goede connectiviteit en extra beveiliging komt Google met Cross Cloud Network. Met Cross Cloud Network kunnen organisaties veilig en snel applicaties verbinden tussen alle clouds en SaaS-providers.

Om het succes van AI nogmaals te duiden vertelt Kurian dat de adoptie van Google Cloud binnen AI-organisaties erg hoog is. Zo maakt 70% van alle AI unicorns gebruikt van Google Cloud, aldus Kurian.

Partnership met Nvidia

Net als elk ander techbedrijf die dit jaar een presentatie doet heeft ook Google een partnership met Nvidia. Jensen Huang, de CEO van Nvidia, komt op het podium om hierover te vertellen. We leren dat de large language models van Google zijn ontwikkeld met het PaxML framework van NVIDIA. Hiervoor maakte Google gebruik van de NVIDIA H100 en A100 GPU’s.

De heren kondigen aan dat Nvidia samen met Google Cloud een nieuwe supercomputer gaat ontwikkelen die gebruik gaat maken van nieuwe next-gen AI-chips die NVIDIA nu aan het ontwikkelen is. Thomas Kurian staat ook nog stil bij het verschil tussen TPU’s en GPU’s. Beide kan je gebruiken voor training en inferencing, Google biedt meer dan dertien verschillende configuraties om dit te doen. Er is echter nog veel te optimaliseren en daarom komt Google met de Cloud TPU v5e.

Vertex AI

Vodafone, Box en Estee Lauder Companies werken al met Vertex AI. Bij Estee Lauder gebruiken ze social media om beter te begrijpen wat voor ervaring mensen willen met hun producten. Hiervoor indexeren ze de tekst, analyseren deze met AI zodat ze hun producten kunnen verbeteren. Ze willen zo het meest inclusieve beauty merk ter wereld worden.

Kurian introduceert vervolgens verbeteringen aan de eigen modellen. Het nieuwe PaLM 2 model ondersteunt veel meer input tekst. Het kan nu ook lange juridische documenten of onderzoeksdocumenten samenvatten. Codey is 25% nauwkeuriger geworden. Bij GitLab gaan ze Codey nu integreren om ontwikkelaars te helpen met hun ontwikkeling. Ook het Imagen-model kan nu nog betere afbeeldingen genereren, ook kan de gebruiker instructies geven rondom merkidentiteit.

Ook heeft Google Cloud nu twee specifieke industriemodellen. Sec-PaLM voor de securityindustrie en Med-PaLM voor de gezondheidsindustrie. In totaal biedt Google Cloud meer dan 100 large language modellen, van Google zelf, open source en partners. Ze voegen ook nieuwe modellen toe van partners.

Met Vertex AI kunnen organisaties ook zelf modellen ontwikkelen of uitbreiden. De data die organisaties gebruiken om modellen te trainen of modellen op maat te maken blijft de data van de organisatie. De bedrijfsdata kan niet bij andere partijen terecht komen.

Meer over Vertex AI in ons artikel over de Vertex AI aankondigingen.

Duet AI

Met Duet AI kan je Gen AI gebruiken in vrijwel elke Google-oplossing. Het biedt een geïntegreerd chatvenster dat kan acteren als een goede ontwikkelaar, een data engineer, een Google Spreadsheet expert of een perfecte schrijver voor je e-mails. Tijdens de keynote maakte Kurian bekend dat Duet AI nu beschikbaar is voor Google Workspace. Inmiddels gebruiken al meer dan 1 miljoen gebruikers Duet AI, want het was al even in preview beschikbaar. Dat aantal zal nog flink groeien want Google Workspace heeft nu 10 miljoen betalende klanten (organisaties, niet gebruikers).

Voorbeelden van Duet AI

Met Duet AI kan je heel snel presentaties maken en afbeeldingen genereren. Heb je bijvoorbeeld inzicht nodig in de consumer trends van Gen Z, dan vraag je een slide toe te voegen met GenZ consumer trends. Duet AI beschikt over de benodigde data en maakt hier een aantrekkelijke slide van in de presentatie.

Ook tijdens Google Meets kan je Duet AI gebruiken. Stel dat je 5 minuten te laat bent. Dan kun je bij binnenkomst een korte samenvatting krijgen van wat er de eerste 5 minuten is besproken. Je kan zelfs vragen stellen of een specifiek onderwerp al is besproken.

Meer in ons artikel over Duet AI in Google Workspace.

AlloyDB – Oracle databases migreren naar Google Cloud

AlloyDB AI is 10x sneller in pgvector search. Vele malen sneller dan PostGreSQL. Google Cloud biedt nu de mogelijkheid met dank aan AI om legacy databases zoals Oracle en SQL Server snel te migreren. Hierbij wordt de code van op maat gemaakte modules binnen de legacy databaseserver herschreven voor AlloyDB. Via GenAI kan die code eenvoudig worden herschreven. Iets waar organisaties voorheen maanden voor nodig hadden, kan nu met een paar klikken. Organisaties kunnen nu dus eenvoudig hun Oracle databases migreren naar Google Cloud. Daarmee bewijst Kurian zijn vorige werkgever geen goede dienst.

Security

Security is in elke organisatie als het goed is een prioriteit. Mandiant is door Google overgenomen en speelt nu een grote rol in de security visie van Google, aldus Kurian.

Mandiant is in staat om organisaties veel inzicht te bieden waar ze het tegenop moeten nemen. Google levert al jaren internetdiensten aan miljarden gebruikers. Qua security valt daar genoeg van te leren en dat doet Mandiant dan ook. Het weet die kennis ook weer in te zetten om inzichten te bieden aan klanten van het Google Cloud platform.

Een nieuwe oplossing is Mandiant Hunt for Chronicle. Klanten kunnen hier al hun security logs naartoe sturen en daar bewaren voor een jaar. Vervolgens kan Mandiant zijn technologie loslaten op die logs om mogelijke aanvallen waar te nemen en organisaties te waarschuwen. Dit werkt in real-time zolang de logs maar continue worden gesynchroniseerd.

Daarbovenop heeft Google ook het Chronicle CyberShield, waarmee het overheden helpt met hun cyber defense. De security data van Google kan veel meer detecteren dan de overheden standaard zelf kunnen.

Een verdere interessante toevoeging is Duet AI for Mandiant. Je kan assistentie krijgen van Duet AI om meer inzicht te krijgen in bepaalde logs of incidenten, om erachter te komen wat er precies gebeurt. Zo kan je bij een storing bijvoorbeeld vragen op welke services de storing allemaal effect heeft. In sommige gevallen kan het zelfs aangeven waardoor de storing nu precies ontstaan is.

Google innoveert razendsnel

Hiermee gaan we richting het einde van de keynote. Thomas Kurian komt weer terug op het podium om te vertellen over Google Cloud partners. Google Cloud heeft een partnernetwerk met meer dan 100.000 partners. Van ontwikkelaars, SaaS-providers, dataproviders tot aan LLM-aanbieders. Een van de grotere partners is Workday. Dat bedrijf komt vertellen hoe Workday-applicaties nu beschikbaar zijn op Google Cloud.

Daarmee komt er een einde aan de keynote en de vele aankondigingen. Google heeft in de keynote nog niet alle aankondigingen gedaan en wij hebben ze ook nog niet allemaal kunnen opschrijven. De komende dagen volgen er nog meer.