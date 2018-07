‘Google stelde in 2017 al aangepast Android-beleid voor aan EU’

Google zou al in 2017 een voorstel op tafel hebben gelegd bij de Europese Unie om aanpassingen aan zijn Android-beleid door te voeren, in een poging om de antitrustboete die het vorige week ontving te ontlopen. Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager moest er naar verluidt niets van weten, zo bericht Bloomberg.

Het Europese antitrustonderzoek naar Android is al enkele jaren aan de gang. De EU beschuldigt Google ervan zijn machtspositie op de mobiele markt te misbruiken. Android-fabrikanten die de Play Store willen aanbieden, worden verplicht om ook andere Google-diensten, zoals Google Search en Chrome, vooraf te installeren. Dat leidt volgens Europa tot een oneerlijk concurrentievoordeel.

De bezwaren werden in 2016 aan Google bekendgemaakt en hebben vorige week geleid tot een monsterboete van 4,3 miljard euro. Toch zou Google al in 2017 hebben geprobeerd om het op een akkoord te gooien, kort nadat het een gelijkaardige boete van 2,42 miljard euro moest slikken voor Google Shopping.

Too little, too late

Google stelde naar verluidt onder tafel voor om een aantal verplichtingen van zijn Android-contracten af te zwakken, maar voor Vestager was het “too little, too late“, schrijft Bloomberg. Wanneer een bedrijf het na een klacht van de EU op een akkoord wil gooien, moet dat onmiddellijk na bekendmaking van de klacht gebeuren. Aangezien Google al een jaar eerder door Europa op de hoogte werd gebracht van de beschuldigingen, kon daar in dit geval volgens de Eurocommissaris geen sprake van zijn.

Lees ook: Is Android straks niet meer gratis?

Google heeft niet gereageerd op de uitspraken van Vestager. Volgens bronnen van Bloomberg had het bedrijf ook daarvoor al pogingen ondernomen om een gesprek aan te knopen met de EU, maar botste het daarbij telkens tegen een muur aan. Het lijkt er dus op dat Google maar een korte kans had om een wapenstilstand te sluiten en de boete nagenoeg onvermijdelijk was.

De boete mag dan wel een aderlating zijn, maar is zeker niet onoverkomelijk voor Google. Europa verplicht het bedrijf evenwel ook om binnen 90 dagen te stoppen met het bundelen van zijn apps met Android. Dat kan het hele verdienmodel van Android potentieel onder druk zetten. Google-CEO Sundar Pichai liet daarom in een reactie op de boete verstaan dat het bedrijf Android in de toekomst misschien niet langer gratis kan aanbieden aan fabrikanten.