Is Android straks niet meer gratis?

De miljardenboete van de Europese Commissie aan het adres van Google kan wel eens van invloed zijn op de distributie van Android. Google-CEO Sundar Pichai heeft namelijk een officiële reactie gegeven op de sanctie. Hierin hij suggereert dat het besturingssysteem misschien niet langer gratis aan te bieden is.

Veruit de meeste personen gebruiken vandaag de dag van Android. Cijfers van Gartner tonen aan dat Android in 2017 een marktaandeel had van 85,9 procent. Volgens de Europese Commissie zou Google die monopoliepositie echter misbruiken, wat resulteert in de boete van 4,34 miljard euro.

Smartphonemakers zouden geforceerd worden om Google Search vooraf te installeren, samen met de Play Store en de Chrome-browser. Ook zouden fabrikanten contracten getekend moeten hebben, waarin opgenomen is dat ze geen toestellen verkopen die Android beconcurreren. Volgens de Europese Commissie zijn bepaalde smartphonemakers betaald om Google Search standaard te installeren op toestellen.

Google gaat in beroep

Google is het logischerwijs niet eens met de beschuldigingen. Het bedrijf stelt dat Android gratis te gebruiken is wanneer Search gecombineerd wordt met Google Play. De fabrikanten hebben een brede keuze qua opties, stelt de techgigant.

Na de officiële bekendmaking van de boete liet Google aan Techzine weten in beroep te gaan. “Android heeft voor meer keuze gezorgd voor iedereen, niet minder. Een levendig ecosysteem, snelle innovatie en lagere prijzen zijn klassieke kenmerken van een robuuste concurrentie. We zullen in beroep gaan tegen het besluit van de Commissie”, aldus het bedrijf.

Gratis karakter loopt risico

Pichai gaat nog een stapje verder door in zijn reactie te suggereren dat Android in de toekomst mogelijk niet meer gratis is. Het besturingssysteem heeft de afgelopen tien jaar namelijk miljarden dollars gekost. Een forse investering die het bedrijf terugverdient door de eigen apps mee te leveren. Sommige daarvan genereren inkomsten voor de techgigant, zodat Android gratis is.

Als de Europese Commissie daadwerkelijk besluit dat Google zijn eigen apps niet langer mee mag leveren of de voorkeur geeft aan anderen, kan dat gevolgen hebben voor het besturingssysteem. Dan zou Android misschien niet gratis kunnen blijven.

Pichai noemt de gratis distributie van het platform en de bijbehorende applicaties juist efficiënt voor fabrikanten en operators. Bovendien is het een groot voordeel voor ontwikkelaars en de consumenten.

“Het zou de balans van het Android-ecosysteem verstoren. Tot op heden heeft het Android-businessmodel ervoor gezorgd dat we smartphonemakers niet moesten vragen om te betalen voor onze technologie, of dat we afhankelijk zijn van een strak gecontroleerd distributiemodel”, schrijft Pichai.

Wie gaat er betalen?

De techgigant geeft aan zich zorgen te maken dat de balans van Android vestoord zal worden door de beslissing van de Europese Commissie. Dit noemt Google een jammer signaal in het voordeel van propriëtaire systemen tegenover open platformen. Het bedrijf stelt snelle innovatie, een grote variëteit aan keuze en dalende prijzen toegelaten te hebben op Android, iets wat van origine bij concurrentie hoort.

Betekent dit dan per definitie dat de 4,34 miljard in zijn geheel bij de consument terecht komt? Waarschijnlijk niet rechtstreeks. Aannemelijker is dat het vooral gaat drukken op de winst van de smartphonefabrikanten. Dan zou bijvoorbeeld Samsung een vergoeding aan Google moeten betalen. Maar we moeten uiteraard nog zien of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Een zet die Google zich financieel kan veroorloven

Bovendien is de boete voor Google zelf niet onoverkomelijk. Moederbedrijf Alphabet draaide in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 31,1 miljard dollar, met een nettowinst van 9,4 miljard dollar (8,1 miljard euro). Wat dat betreft heeft de boete ook weer niet desastreuze gevolgen voor het bedrijf.

En Android blijft natuurlijk ook een paradepaardje voor Google, waarvan het imago zo goed mogelijk moet blijven. Allerlei andere diensten, zoals Google Cloud en YouTube, doen het bedrijf ook goed, maar Android blijft iets waarmee het grote publiek bereikt kan worden.

Het gratis weggeven is wat ons betreft een middel waarmee ook weer andere Google-diensten op de markt te zetten zijn. Wat dat betreft zit er wel wat in de redenatie van de Europese Commissie. Ongetwijfeld heeft het gratis weggeven van Android invloed gehad op besturingssystemen die probeerden de markt te betreden, maar daar niet in slaagden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Firefox OS.

Toch zal het niet zomaar een kwestie zijn van betalen. Dat zal geen garantie zijn dat de Europese Commissie niet bij Google terugkomt. Eerder kreeg de techgigant ook al een boete van 2,42 miljard euro wegens het bevoordelen van de eigen prijsvergelijker in de zoekresultaten. Ongetwijfeld gaan we over beide zaken in de toekomst nog meer horen.