Qualcomm heeft eerste 5G smartphone-antennes klaar

De wereld maakt zich klaar voor 5G. Qualcomm heeft nieuwe antennes klaar voor smartphones om dat te realiseren. Het gaat om twee modules: sub-6 GHz en mmWave. Vooral die laatste is een belangrijke stap richting mobiele gigabitsnelheden.

Ondanks dat 5G bij ons nog wel even zal duren, lanceren de eerste netwerken in de V.S. en Zuid-Korea later dit jaar. Qualcomm lanceert twee belangrijke componenten om 5G maximaal te benutten met je smartphone: 5G millimeter wave (mmWave) modules en sub-6 GHz RF-modules. Vooral de mmWave-antenne is volgens Qualcomm een klein mirakel.

mmWave

De chipspecialist laat aan Venturebeat weten dat mmWave initieel werd afgeschreven omdat het veel te moeilijk was om te integreren in kleine apparaten zoals smartphones. Ook andere uitdagingen zoals materiaalkeuze, industrieel design, temperatuur en regelgeving wat betreft straling heeft Qualcomm nu onder controle. Volgens hen is mmWave essentieel om het maximale te halen uit 5G later dit jaar en in de toekomst.

De mmWave-antenne kan worden gebruikt op 26,5-29,5 GHz, 27,5-28,35 GHz, of 37-40 GHz-banden. De sub-6 GHz module werkt op 3,3-4,2 GHz, 3,3-3,8 GHz of 4,4-5,0 GHz. Die laatste module gebruikt gelijkaardige radiofrequenties vergeleken het huidige smartphones vandaag.

Later dit jaar

De Qualcomm QTM052 mmWave antennemodule kan hoge snelheden realiseren in dichtbevolkte indoor omgevingen. De module ondersteunt tot 800 Mhz aan bandbreedte dankzij geavanceerde beam forming, beam steering en beam tracking technologie. De module werkt samen met een Snapdragon X50-modem als een compleet systeem.

Opvallend: je kan tot vier QTM052-modules combineren in één smartphone om de signaalsterkte te verbeteren. Op deze manier kunnen fabrikanten hun eerste 5G-telefoons optimaal uitrusten voor de beste prestaties.

Qualcomm zegt dat het alle nieuwe componenten op dit ogenblik bij klanten heeft geleverd om te testen. Volgens de chipgigant mogen we de eerste 5G-smartphones begin volgend jaar verwachten. Het werkt vandaag al met specifieke klanten om enkele toestellen iets vroeger klaar te hebben wanneer 5G lanceert in de V.S. en Zuid-Korea later dit jaar.