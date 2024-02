Odido is duidelijk opgelucht dat er duidelijkheid is over de aankomende 5G-veiling. Het bedrijf zegt zich ‘eindelijk’ te kunnen inschrijven voor de deelname aan de veiling en ‘verheugd’ te zijn dat er duidelijkheid is. Tijdens deze veiling wordt frequentieruimte verdeeld in de 3,5 GHz-band.

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, publiceerde eerder vandaag de veilingregeling. Vanaf morgen kunnen spelers aanvragen indienen om deel te nemen aan de 5G-veiling. Odido liet enkele uren later al weten dat het hieraan gaat deelenemen.

Belangrijk voor 5G

De telecomprovider geeft daarbij wel enkele steken onder water naar het lange proces dat aan de publicatie van de veilingregeling vooraf ging. “Odido kan zich eindelijk gaan inschrijven voor deelname aan de veiling van landelijke 5G-vergunningen”, klinkt het.

De veiling handelt specifiek over de 3,5 GHz-band. “Een belangrijke volgende stap voor de 5G-dienstverlening”, stelt Odido. Deze band geeft meer capaciteit en hogere datasnelheden.

3 telecomspelers

De veiling vindt nog voor de zomer van dit jaar plaats. Volgens de overheid kunnen minstens drie telecombedrijven de band in gebruik nemen. Telecomspelers die tijdens de veiling recht verwerven op de 3,5 GHz-band, kunnen de frequenties vanaf 1 augustus 2024 inzetten voor hun 5G-netwerken. Iedere telecomspeler mag maximaal 40 procent van de beschikbare frequenties in handen krijgen, om eerlijke concurrentie te kunnen waarborgen.

‘Willen niet achteroplopen’

Odido benadrukt verder nog dat de veiling belangrijk is om bij te blijven met de snelheden van mobiele netwerken in andere landen. De 5G-veiling is voor Nederland een jarenlang slepend proces geworden, wat afgelopen jaar nog maar eens werd vertraagd door kritiek op de herziening van het Nationaal Frequentieplan. De kritiek was deels afkomstig van bedrijven als Schiphol, Inmarsat en Havenbedrijf Rotterdam die de 3,5 GHz-band al langer in gebruik hebben.

De bezwaren passeerden in oktober 2023 langs de rechter. Daar kregen de verschillende kritische partijen ongelijk. Geen van de partijen stelden een hoger beroep in, meldt de overheid.

Tip! Minister Adriaansens legde eerder al uit hoe het veilingmodel precies in zijn werk gaat: Veiling 3,5GHz-band vindt voor zomer 2024 plaats