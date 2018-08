AI voorspelt persoonlijkheid aan de hand van oogbewegingen

De ogen zijn volgens velen een goede indicatie van iemands persoonlijkheid. Onderzoek wijst uit dat dit inderdaad klopt. Er is een machine learning-model ontwikkeld dat persoonlijkheidstrekjes kan voorspellen aan de hand van de bewegingen van iemands ogen. Het gaat onder meer om trekken als nieuwsgierigheid en mededogen.

Dat melden onderzoekers van onder meer de University of South Australia, University of Stuttgart, Flinders University en het Max Planck Institute for Informatics in Duitsland. Het model kan volgens de onderzoekers goed voorspellen hoe iemand is, aan de hand van oogbewegingen terwijl mensen alledaagse dingen doen.

Verband oogbeweging en persoonlijkheid

Het team merkt op dat in het verleden uit andere onderzoeken al bleek dat er wellicht een band tussen oogbewegingen en iemands persoonlijkheid zou kunnen bestaan. Zo bleek dat optimisten minder lang naar negatieve of deprimerende afbeeldingen kijken dan pessimisten. Mensen die van nature erg nieuwsgierig zijn ingesteld, blijven bijvoorbeeld ook langer hangen op plekken met abstracte animaties.

Tot nu toe werden onderzoeken hiernaar echter alleen in laboratoria uitgevoerd, waarbij resultaten en correlaties handmatig genoteerd werden. Dit onderzoek is voor het eerst dat er buiten een laboratorium resultaten behaald zijn. Het team rekruteerde vijftig studenten van de Flinders University: 42 vrouwen en 8 mannen. Om hun oogbewegingen te volgen, werd een camerasysteem op de hoofden van de studenten geplaatst.

Het onderzoek

De studenten moesten vervolgens elk een persoonlijkheidsonderzoek uitvoeren. Daarin werden zestig vragen beantwoord, aan de hand waarvan men vervolgens kon vaststellen of iemand bijvoorbeeld extravert is en veel meeleeft met andere mensen. Ook moesten de studenten tien minuten over de campus lopen en een willekeurig item aanschaffen.

Aan de hand van de gegevens over de oogbewegingen, evenals de resultaten uit de persoonlijkheidsonderzoeken, konden de teams een neuraal netwerk trainen. Dat presteerde “bovengemiddeld” goed in een aantal gevallen. Zo voorspelde het in 40,3 procent van de gevallen correct of iemand neurotisch is en in 48,6 procent van de gevallen of iemand extravert is.

Het team stelt dat de resultaten nog niet goed genoeg zijn voor praktische toepassingen, maar dat het wat hen betreft nu wel duidelijk is dat het neurale netwerk een goede basis heeft.