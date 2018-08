‘Komende jaren honderdduizenden nieuwe huizen met glasvezelaansluiting’

De komende jaren zal het aantal nieuwe homes passed flink toenemen, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Volgens het onderzoek komen er honderdduizenden huishoudens met een glasvezelkabel bij. Dit komt onder andere door de investeringsmaatschappijen die het afgelopen jaar belangen namen in bedrijven actief op de Nederlandse glasvezelmarkt.

Zo nam de Zweedse investeerder EQT CIF over, dat contracten heeft liggen voor glasvezelaansluitingen in nog minimaal 100.000 huishoudens. Arcus investeerde dan weer in E-Fiber, goed voor uitrolplannen naar minimaal 90.000 huishoudens. L2Fiber Rotterdam heeft naar eigen zeggen een nieuwe investeerder bereid gevonden voor de aanleg van minimaal 300.000 homes passed.

Ook op de zakelijke glasvezelmarkt zijn er ontwikkelingen die duiden op toegenomen interesse. Dit startte met Eurofiber dat enkele jaren geleden werd overgenomen door Antin Infrastructure Partners.

Rol overheid

De markt toont dus een groeiende bereidheid om te investeren in glasvezelnetwerken. De afgelopen jaren bleken echter overheidsinvesteringen nodig om glasvezelinitiatieven in met name de rurale gebieden een vervolg te kunnen geven. Provincies en regio’s met een relatief lage glasvezelpenetratie hebben het heft in eigen handen genomen. Daarbij kun je denken aan Friesland, Groningen en de regio Rivierland.

Bij de plannen moet worden meegenomen dat zaken als vraagbundeling kunnen leiden tot een minder grote uitrol dan gepland. Telecompaper constateert dat vraagbundeling op dit moment een grotere drempel voor glasvezeluitrol is dan financiering.

Lokaal

Volgens het onderzoek zetten niet alleen partijen die door kapitaalinjecties grootschalig kunnen werken de toon. Het aantal lokale en regionale initiatieven dat zich ontplooit, is groeiende. Voorheen slaagden dergelijke partijen er nog zelden in verder te komen dan het maken van plannen en het tellen van potentiële abonnees. De laatste jaren staan steeds vaker partijen op die ook de fase van uitrollen halen, waaronder in Midden-Brabant, Giessenlanden, De Wolden en Venray. Ook lokale kabelbedrijven behoren hiertoe.