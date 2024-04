Intel is druk bezig met het in de markt zetten van een nieuwe soort pc, dat AI-pc. Alle pc-fabrikanten, Google en Microsoft scharen zich achter dit initiatief. Een AI-pc moet voldoen aan een aantal eisen om zo genoemd te mogen worden. Waarschijnlijk zal Intel fabrikanten ook budget toeschuiven als ze ervoor kiezen een AI-pc op de markt te brengen. Coen en Sander realiseerden zich dat ze dit eerder hebben gezien, namelijk met de ultrabook. Wat Techzine betreft is de AI-pc de nieuwe ultrabook, een nieuwe standaard waar uiteindelijk iedereen gebruik van zal maken.

Ten tijde van de ultrabook was vooral het doel om laptops dunner en lichter te maken zonder in te leveren op de accuduur en prestaties. Binnen een aantal jaar maakten laptops een transitie door van lompe zware apparaten, tot dunne lichte mobiele apparaten. Nu wil Intel een soortgelijke transitie inzetten, waarbij systemen standaard worden voorzien van een NPU. Een chip die in staat is om AI-taken snel uit te voeren en zo de CPU en GPU te ontlasten. Coen en Sander voorspellen dat elke pc straks met een NPU komt en over een paar jaar iedereen een zogenaamde AI-pc bezit inclusief een Copilot-knop.

