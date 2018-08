Apple ’s werelds eerste bedrijf dat 1 biljoen dollar waard is

Apple is sinds gisteren ’s werelds eerste bedrijf dat meer dan 1 biljoen dollar waard is. Dat nadat het bedrijf goede financiële cijfers over het afgelopen kwartaal boekte en geen tekenen toont van neergang. Kortom: het gaat uiterst goed met het bedrijf uit Cupertino.

De mijlpaal wordt, zo meldt de Britse krant The Guardian, 117 jaar nadat US Steel het eerste bedrijf wereldwijd werd met een waarde van 1 miljard dollar, bereikt. Apple zelf werd in 1976 opgericht, door Steve Jobs, Ronald Wayne en Steve Wozniak, om computers te verkopen. Maar het bedrijf doet veel meer dan alleen dat.

Enorme winst en groei

Apple verkoopt ondertussen immers niet alleen MacBooks, maar ook iPhones, iPads en Apple Watches en veel meer verschillende hardwareproducten. Die producten hebben vaak grote marges, waardoor Apple er veel geld mee verdient. De afgelopen drie maanden haalde het 11,5 miljard dollar aan winst op een record van 53,5 miljard dollar aan omzet. De verwachting is dat het alleen maar meer wordt.

Apple is overigens op dit moment zelf de reden waarom aandelen niet nog sneller in waarde toenemen. Het heeft 285 miljard dollar aan cash en steekt een groot deel daarvan in het terugkopen van aandelen. Dat drukt de aandeelprijs enigszins. Overigens is die 1 biljoen dollar ongeveer een derde van het totale BNP van een land als het Verenigd Koninkrijk.

Andere giganten

Vermoedelijk is Apple, ondanks deze mijlpaal niet het meest waardevolle bedrijf. Saoedi-Arabië heeft de firma Saudi Aramco, die zich bezighoudt met olieproductie, en dat zou zo’n 2 biljoen dollar waard zijn bij beursgang. Maar zeker is dat niet; de waarde van het bedrijf is nog nooit getest.

Verder zijn er nog drie Amerikaanse technologiereuzen op weg naar de waarde van 1 biljoen dollar. Amazon is momenteel zo’n 883 miljard dollar waard. Dan is er nog Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat zo’n 845 miljard dollar waard zou zijn. Microsoft is verder 825 miljard dollar waard.