Dell EMC onthult Ready Solutions-infrastructuren ter bevordering van AI

Dell EMC maakt twee nieuwe Read Solution for AI beschikbaar. Deze oplossingen brengen software- en hardware-componenten samen, zodat organisaties niet zelf AI-omgevingen hoeven samen te stellen. Hiermee reageert het bedrijf op concurrent NetApp, die vorige week een hardwareplatform onthulde voor AI-workloads.

Eén van de twee oplossingen heet voluit Ready Solutions for AI: Machine Learning with Hadoop, waarmee Dell EMC zich richt op de eenvoudigere AI-taken. Het systeem is gebaseerd op Dell EMC’s PowerEdge R640- en R740xd-rackservers, welke zijn uit te rusten met maximaal twee Intel Xeon Scalable-CPU’s.

Door gebruik te maken van verschillende software-tools kunnen machine learning-modellen draaien. Hieronder vallen Cloudera’s Data Science Workbench en Apache Spark, een open-source analytics-engine met verschillende AI-mogelijkheden. Daarnaast voegt Dell EMC zijn eigen Data Science Provisioning Engine toe. Dit resulteert in vooraf geconfigureerde containers die data scientists toegang geven tot de Intel BigDL deep learning library op het Spark-framework.

Deep Learning

De andere oplossing richt zich op de wat geavanceerdere AI-toepassingen en draagt de naam Ready Solution for AI: Deep Learning with Nvidia. Dell EMC rust deze uit met een R740xd- rackserver en de CV4140, een machine binnen de PowerEdge-familie die over vier Nvidia Tesla V100-GPU’s kan beschikken. GPU’s zijn vooral belangrijk voor AI-workloads door hun grote hoeveelheid kernen in vergelijking met CPU’s.

Verder omvat de oplossing Dell EMC’s F800 All-Flash Scale-out NAS-storage, voor het analyseren van grote datasets. Er wordt gebruikgemaakt van Bright Cluster Manager for Data Science in combinatie met de Dell EMC Data Science Provisioning Portal voor het opzetten, monitoren en beheren van de cluster.

Markt

Met de twee oplossingen betreedt Dell EMC een markt waarin meerdere partijen de laatste tijd actief zijn. NetApp heeft bijvoorbeeld sinds kort de AI-architectuur Ontap AI, waarmee het bedrijf versnelde toegang tot data biedt met de snelheid en omvang die AI vereist. Ook Pure Storage biedt met AIRI iets vergelijkbaars, namelijk een kant en klare infrastructuur voor grootschalige AI-toepassingen.