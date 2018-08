QNAP updatet Q’center voor ondersteuning van ARM-gebaseerde NAS

QNAP maakt versie 1.8 van zijn beheerplatform Q’center beschikbaar, die de mogelijkheden van de hostserver uitbreidt naar ARM-gebaseerde NAS-servers. Voor kleine en middelgrote bedrijven verlaagt dit de drempel van het inzetten van een centraal NAS-beheersysteem. Daarnaast komt de update met features die machtigings- en beveiligingsbeheer verbeteren.

Met v1.8 is het voor nieuwe 64-bit ARM-gebaseerde NAS-modellen van QNAP mogelijk om te fungeren als hostservers. Q’center hostservers kunnen voortaan vQTS beheren. De virtualisatietechnologie laat gebruikers meerdere virtual QTS besturingssystemen op een QNAP NAS draaien. Het centrale gebruik en de bewaking van meerdere vQTS maakt het voor IT-beheerders eenvoudig om geïntegreerde NAS-ervaringen te managen.

Andere functies

In de nieuwe uitvoering treffen we tevens integratie met Windows Active Directory (AD) aan. Daardoor zijn meerdere NAS-servers gemakkelijk te koppelen aan AD, zodat de domeingebruikers dezelfde accountnaam en wachtwoorden gebruiken. Deze worden ingezet om verbinding te maken met verschillende QNAP NAS-systemen binnen het lokale netwerk. IT-beheerders kunnen gedeelde mappen maken met verificatie van toegangsrechten voor verschillende AD-accounts, ter besparing van tijd.

Indien de beheerder dat wenst, zijn waarschuwingen voor ongeoorloofde toegang in te stellen. Bij detectie van ongeoorloofde toegang worden ze ingelicht. Daarna kunnen ze via Q’center snel de gebruikersnaam en het wachtwoord voor meerdere NAS-servers tegelijk wijzigen. Het is mogelijk centraal alle toegangslogs te verzamelen voor een beter beheer van de NAS-gegevensbeveiliging.

Beschikbaarheid

Gebruikers dienen te beschikken over een QNAP NAS met QTS 4.3.3 of nieuwer, als ze een Q’center hostserver willen gebruiken. De ondersteunde modellen zijn op x86 gebaseerde NAS-servers (Intel- of AMD-processor) en 64-bit op ARM-gebaseerde NAS-systemen (de TS-932X, de TS-832X, de TS-1635AX en de TS-x32XU serie). Q’center v1.8 is per direct beschikbaar in de QTS App Center.