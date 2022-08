De gemiddelde IT-professional is wel bekend met QNAP. Het bedrijf heeft een compleet portfolio NAS-servers die in de tijd dat er nog veel werd gedownload in veel huishoudens aanwezig was. Inmiddels ligt dat achter ons en beschikt QNAP over een breed portfolio, waarmee het de zakelijke markt uitgebreid wil bedienen.

Als je gaat kijken naar de markt voor NAS-servers, zijn er eigenlijk maar twee spelers die zich echt onderscheiden: QNAP en Synology. Beide Taiwanese leveranciers hebben zich jarenlang toegelegd op het bouwen van een gebruiksvriendelijke portal waarmee je de NAS-server kan configureren, gebruiken en uitbreiden. Door fors te investeren in de softwareontwikkeling kan je een QNAP NAS uitbreiden met flink wat software. Bijvoorbeeld om VM’s te virtualiseren of om camerabeelden op te slaan en terug te kijken, maar ook om backups te regelen en een web- of mailserver te draaien. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken of het is mogelijk om een NAS.

QNAP is enorm groot geworden onder prosumers. Deze consumenten met meer technische kennis, downloadden in het verleden veel content, van software tot films en muziek. Inmiddels hebben de streamingdiensten gezorgd voor een uitgebreid en betaalbaar legaal aanbod, waardoor het downloaden min of meer geminimaliseerd is. Daarnaast zijn er inmiddels strengere wetten die downloaden niet zonder risico maakt. Er staan nu hoge boetes op.

QNAP legt meer focus op de zakelijke markt

Voor QNAP is deze verschuiving in de markt in eerste instantie slecht nieuws. Er worden nu veel minder NAS-servers verkocht aan consumenten. Het betekent dat QNAP producten ontwikkelt die ook andere doelgroepen aanspreken. Inmiddels levert QNAP ook all-flash tower- en rack-servers. Deze servers zijn voor bedrijven erg interessant. Hiermee kunnen ze een zeer snelle opslagserver krijgen, met veel capaciteit en het uitgebreide software-platform. Ze kunnen dus ook allerlei applicaties lokaal draaien.

We begrepen van QNAP dat vooral vanuit het onderwijs en de zorg veel vraag is naar de NAS-servers. Ook beveiligingsbedrijven die veel videobeelden willen opslaan, weten QNAP goed te vinden. Verder stelt QNAP dat een hoop mkb’ers een dergelijke server gebruiken voor development doeleinden, zodat ze applicaties kunnen ontwikkelen die later in een datacenter of de cloud worden uitgerold.

QNAP laat ook weten dat het nu veel mkb’ers als klant heeft, zo’n 70 procent. Het overige klantenbestand bestaat uit consumenten die het merk trouw blijven en enkele grotere bedrijven. In het enterprise segment heeft QNAP nog geen klanten, maar dat zou het wel graag willen. Daarvoor is nog niet echt een duidelijke strategie ontwikkeld.

Nieuwe producten

Om aantrekkelijker te worden voor de zakelijke markt heeft QNAP zijn productportfolio flink herzien. Zoals eerder vermeld zijn er all-flash servers ontwikkeld. Die zijn wat kostbaarder, maar door de snelheid wel interessanter voor het bedrijfsleven.

Ook heeft QNAP het portfolio breder gemaakt. Zo heeft het een aantal routers toegevoegd aan zijn portfolio, alsook een SD-WAN router. Het idee achter deze producten is dat werkgevers het thuisnetwerk van hun werknemers eenvoudig kunnen managen en beveiligen. Zo kunnen de routers bijvoorbeeld standaard een VPN of SD-WAN gebruiken, zodat er meer controle is over de inkomende en uitgaande verbinding, wat met het toegenomen thuiswerken geen overbodige luxe is.

Wellicht dat QNAP in de toekomst de stap zal zetten naar access points, maar daar is nu nog niets over bekend. De reden dat we dit stellen: QNAP heeft ook een breed portfolio met (managed) switches. Op de website staan er 15 vermeld, waarbij de verschillen uiteenlopen in snelheid, 1GbE, 2,5GbE, 10GbE en uiteraard met en zonder PoE. Het unieke aan de switches en routers is dat ze wederom een zeer overzichtelijk en bruikbare softwareportal hebben.

Standaarden en software

Als we nog even terug gaan naar de kernproducten NAS-servers, dan valt op dat is besloten om over te stappen op het ZFS filesystem. Dit open source filesystem is in de zakelijke markt zeer bekend en heeft zich bewezen op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties. Hierdoor weten klanten wat ze kunnen verwachten.

Daarnaast hebben we begrepen dat QNAP bij het bepalen van zijn roadmap veel meer focust op de zakelijke markt. Zo zijn er flink wat backup-oplossingen ontwikkeld, zodat klanten niet enkel pc’s en servers kunnen backuppen, maar bijvoorbeeld ook Microsoft 365 en Google Workspace. Wel zijn we van mening dat het portfolio in softwareapplicaties niet altijd even duidelijk is.

Wij zouden graag zien dat QNAP wat backuptoepassingen gaat samenvoegen en gebruiksvriendelijker maakt. Nu heb je wat teveel verschillende applicaties. Zeker omdat we begrepen hebben dat de NAS-servers zakelijk het meest gebruikt worden voor het maken van backups.

QNAP’s cloudstrategie

We vroegen QNAP ook naar de cloudstrategie, want wij denken dat QNAP een prima product heeft om uit te rollen in de cloud. Niet elk bedrijf zit nog te wachten op het hebben van een fysieke fileserver op kantoor als het ook prima in de cloud kan staan.

We begrepen van QNAP dat het zelf nog echt focust op die on-premise NAS-server en de bijbehorende applicaties. Vooralsnog heeft het bedrijf niet voornemens om ook hosted of cloud-versies van QNAP NAS-server aan te gaan bieden. Wat ons betreft een gemiste kan.

QNAP heeft ervoor gekozen een andere route te bewandelen. Vanaf 50 dollar per jaar kan je een QuTScloud-licentie kopen. Dit is een speciale versie van QNAP’s NAS-software die geschikt is om bij verschillende grote cloudproviders te draaien. Bedrijven kunnen dus zelf een NAS uitrollen in hun cloudomgevingen en daarmee bijvoorbeeld alle backups configureren.

Hoewel wij denken dat QNAP een vermogen had kunnen verdienen als het geen licentie maar zelf een hosted cloudversie had aangeboden, is het wel een cloudstrategie die voor veel bedrijven kan werken. Het is namelijk een zeer betaalbaar alternatief voor het maken van backups. Veel bedrijven hanteren een prijskaartje per gebruiker om Microsoft 365 te backuppen. Bij QNAP is dat inbegrepen, waardoor QNAP vanaf 5 tot 10 gebruikers al goedkoper is.

Uiteindelijk denken wij dat QNAP nog een beetje zoekende is naar de beste strategie voor de zakelijke markt. Het bedrijf heeft de risico’s met een breed portfolio wel gespreid, maar als het meer focus legt op de softwareontwikkeling voor de zakelijke markt, kan het snel succesvoller worden. Focus houden op de verkoop van hardware lijkt ons geen lang leven beschoren.