Supermicro komt met een nieuw portfolio Arm-gebaseerde MegaDC-servers. De MegaDC-servers, die de naam Mt. Hamilton hebben meegekregen, zijn geschikt voor cloud-native applicaties in datacenteromgevingen.

Volgens de datacenterhardwarefabrikant zijn de nieuwe servers vooral geschikt voor cloudgebaseerde applicaties en diensten. Denk daarbij aan cloud gaming, video-on-demand en content delivery networks. Andere diensten waarvoor de Mt. Hamilton-servers van Supermicro als basis kunnen dienen zijn IaaS, database-omgevingen, object storage-omgevingen, zeer dichte Virtual Desktop Infrastructure-oplossingen en telecom edge workloads.

De servers bieden hoge prestaties per Watt bij het uitvoeren van schaalbare workloads. Vooral voor workloads die een lage latency nodig hebben, aldus de fabrikant.

Ampere GPU’s

De servers worden aangedreven door de Altra- en Altra Max-processors van Ampere Computing. Deze processors zijn gebaseerd op de 64-bit Arm-architectuur. Hiermee zijn onder andere 128 cores op een enkele chip mogelijk. Dit is de hoogste core-dichtheid die op dit moment op een CPU beschikbaar is.

Building blocks

Daarnaast zijn de Mt. Hamilton-servers opgebouwd in verschillende ‘building blocks’. Hierbij wordt een enkel single-socket moederbord met de Ampere-processor gecombineerd, wordt tot 4 TB aan DDR4 SDRAM intern geheugen toegevoegd. Networking wordt geleverd door een 25 GbE SFP28 Nvidia Mellanox CX4 Ethernet-kaart.

Storage is beschikbaar via twee hot-swappable NVMe-drives. Ook zijn de servers uitgerust met intern luchtgekoeld koelingssysteem. De servers zijn beschikbaar in een 1U- en 2U-rackformaat.

De Mt. Hamilton servers zijn per direct beschikbaar.

Tip: Supermicro werkt samen met GRAID en Qumulo