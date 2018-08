Voormalig Microsoft-medewerker veroordeeld voor bijdrage aan ransomeware

Een voormalig Microsoft-technicus is veroordeeld tot achttien maanden cel. De medewerker speelde een belangrijke rol in een afpersingsplan, waarbij geld buit werd gemaakt van slachtoffers van de Reveton-ransomware. De technicus had schuldig gepleit voor de rechter.

Dat stelt het Amerikaanse ministerie van justitie in een bericht over de veroordeling van Raymond Odigie Uadiale, een voormalig medewerker van Microsoft. Uadiale werkte mee aan het witwassen van geld van afgeperste mensen die slachtoffer waren van Reveton. Die malware was vooral tussen 2012 en 2013 actief.

De ransomware

Reveton is ransomware die computers infecteert en vervolgens systeembestanden versleutelt. Op het scherm van de gebruiker verschijnt vervolgens het bericht dat deze de federale wetgeving overtreden heeft en illegale content gedownload heeft. Doordat in dat bericht het logo van de FBI te zien is, betalen sommige gebruikers ook daadwerkelijk de ‘boete’, om hun computer weer vrij te kopen.

De bedoeling was dat mensen zouden betalen middels een GreenDot MoneyPak. Dat was in de tijd dat Reveton actief was een voorloper op Bitcoin. Slachtoffers dienden MoneyPak-accountgegevens in te vullen, waarna Uadiale die gegevens gebruikten om cash te storten op prepaid betaalkaarten.

Percentage achtergehouden

De technicus hield een percentage van het geld als betaling en stuurde de rest van het geld door naar de maker van de malware, die bekend stond als K!NG. Volgens de openbaar aanklager bevond die zich in het Verenigd Koninkrijk en stuurde Uadiale hem bijna een ton aan buitegemaakt geld.

Op 4 juni kwam de zaak van Uadiale voor de rechter en pleitte hij schuldig. De rechter veroordeelde hem dan ook tot een celstraf van achttien maanden en drie jaar proeftijd.