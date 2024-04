Microsoft beëindigt de ondersteuning voor Office 2016- en Office 2019-apps en servers per 14 oktober 2025. Wie na het verstrijken van deze datum met deze versies van Office blijft werken, loopt het risico op beveiligingslekken, problemen met compliance en, zo stelt Microsoft in een blogpost, zelfs verminderde productiviteit.

Al komt dat laatste vermoedelijk omdat deze oude Office-pakketten geen ondersteuning genieten voor allerlei krachtige nieuwe AI-functies. In de blogpost legt het bedrijf haarfijn uit om welke programma’s en tools het gaat. Het betreft Excel, Word, Outlook en andere bekende Office-toepassingen, evenals de bijbehorende serverproducten. Daarnaast is Microsoft van plan om helemaal te stoppen met Publisher. De app verdwijnt per oktober 2026 uit alle 365-abonnementen.

Overstappen naar 365-abonnement

Microsoft drukt organisaties die nog steeds op deze tools vertrouwen op het hart om toch vooral een overstap te overwegen naar Microsoft 365 E3 cloud-abonnementen. Voor degenen die dat niet willen, biedt het bedrijf het Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) als oplossing, hoewel het goed is op te merken dat de EOS-datum voor Office LTSC 2021 al op 13 oktober 2026 is.

Dat is dus krap een jaar langer ondersteuning dan bij de 2016- en 2019-versies van Office. Wel is het zo dat Microsoft heeft aangekondigd dit jaar nog een nieuwe versie uit te brengen van deze standalone versie van Office.

