Lenovo profiteert van heropleving pc-markt en noteert sterke groei

Het gaat eventjes goed met de pc-markt en dat zullen ze bij Lenovo geweten hebben. Het bedrijf noteerde een omzetgroei van 19 procent jaar op jaar en heeft dat vooral aan zijn pc-business te danken.

Lenovo zag de omzet aandikken tot 11,9 miljard dollar in het eerste kwartaal van zijn nieuwe fiscale jaar. Het boekte 77 miljoen dollar winst tegenover een verlies van 72 miljoen dollar voor dezelfde periode vorig jaar.

Grote melkkoe voor Lenovo is de nieuwe Intelligent Devices Group, die pc’s, smart devices en mobiele apparaten omvat. Voorheen was die laatste categorie nog ondergebracht in zijn eigen divisie. Lenovo IDG realiseerde een omzetgroei van 14 procent jaar op jaar, voor een totaal van 9,95 miljard dollar.

Groei in pc-markt

Met name de pc is de sterkhouder voor Lenovo. De verkoop steeg met 19,8 procent, met dank aan een tijdelijke opflakkering van de markt, en was goed voor ongeveer 8 miljard dollar, ofwel ongeveer twee derde van de totale omzet van het bedrijf.

De pc-markt profiteert van een upgradecyclus die momenteel aan de gang is bij bedrijven. Microsofts verlengde ondersteuning voor Windows 7 loopt af op 14 januari 2020, wat betekent dat geen securitypatches meer worden beschikbaar gemaakt. Enterprises zijn daarom bezig om hun informaticaparken te upgraden met nieuwe hardware die op Windows 10 draait.

Lenovo heeft flink gekapitaliseerd op die upgradecyclus. Zo’n 63 procent van de pc’s die de Chinese pc-fabrikant in het afgelopen kwartaal verkocht, werden aan bedrijven uitgeleverd. Volgens de cijfers van Gartner stootte Lenovo grote concurrent HP opnieuw van de troon als grootste leverancier wereldwijd. Dat heeft het vooral te danken aan de overname van Fujitsu’s pc-afdeling in 2017. IDC rekent die toestellen niet mee en plaatst HP nog steeds op nummer één.

Voor mobiele apparaten zijn de cijfers minder rooskleurig. Lenovo verminderde de jaarlijkse operationele kosten met 105 miljoen dollar, met als doel om ze uiteindelijk onder 1 miljard dollar te krijgen. Het bedrijf moet de krimpende mobiele verkoop tegen gaan, doe zes procent daalde tot 1,64 miljard dollar in het voorbije kwartaal.

Datacenters

Lenovo’s relatief jonge datacenterafdeling, die vooral uit IBM’s voormalige x86-serverafdeling bestaat, kende een recordkwartaal.

De divisie noteerde een kwartaalomzet van 1,62 miljard dollar. Dat is een stijging van 67,8 procent jaar op jaar en al het derde kwartaal op rij met een groei van dubbele cijfers. Voorlopig is de Data Center Group nog niet winstgevend, maar Lenovo is op de goede weg.

De groei wordt volgens het bedrijf met name aangedreven door software-defined infrastructuur, high-performance computing en hyperscale computing. Lenovo is vandaag topleverancier voor de TOP500 van supercomputers, met hardware in 117 HPC-systemen op de lijst.

Keerpunt

Volgens CEO Yang Yuanqing is Lenovo een keerpunt gepasseerd en een fase van ‘versnelling’ ingegaan. Daarmee doelt hij op het versnellen van de uitvoering van de transformatiestrategie van het bedrijf en een versnelling van het stijgende momentum in zakelijke prestaties.

“In de toekomst zullen we de toonaangevende winstgevendheid en groei op de pc-markt behouden; de smartphonetak weer gezond maken; de datacenteractiviteiten opbouwen tot een duurzame groei- en winstmotor, en blijven investeren in ‘Smart IoT + Cloud’ en ‘Infrastructure + Cloud’ om duurzaam rendement op lange termijn te bevorderen”, zegt de CEO.