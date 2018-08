Microsoft slaat hackpoging van Russische overheid af

Microsoft stelt dat het recent een hackpoging van hackers die geassocieerd worden met de Russische overheid heeft weten af te slaan. De hackers zouden uit zijn geweest op persoonsgegevens van conservatieve groepen die democratie proberen te bevorderen en veiligheid bepleiten.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van bericht van de Digital Crimes Unit (DCU) van Microsoft. De groep werkte onder bevel van de Amerikaanse rechter en nam zes internetdomeinen over van een groep die bekend staat als Strontium. Andere namen waar de groep onder werkte zijn Fancy Bear en APT28. Hoe dan ook: de groep wordt gewoonlijk geassocieerd met de Russische regering.

Meer hackpogingen

Microsoft stelt dat het vreest voor meer van dit soort hackpogingen. Het risico is dat er steeds vaker ingebroken wordt, of in elk geval geprobeerd wordt in te breken op de apparaten van groepen die verbonden zijn aan Amerikaanse politieke partijen. Dat is in de aanloop naar de mid-term elections in de Verenigde Staten een vervelende ontwikkeling.

Het hardnekkige gerucht gaat nog altijd dat de Russische regering zich direct bemoeid heeft met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, waarbij Donald Trump uiteindelijk verkozen werd tot de nieuwe president. Een Amerikaanse jury veroordeelde al eens twaalf medewerkers van Russische veiligheidsdiensten voor het hacken van de computernetwerken van Democratisch kandidaat Hillary Clinton.

Onderzoek naar Russische inmenging

Momenteel wordt er door speciaal aanklager Robert Mueller onderzoek gedaan naar de Russische rol in de verkiezingen van 2016. De vraag is ook of het campagneteam van Trump samenwerkte met de Russen. Uiteraard ontkennen de Russen en Trump alle beschuldigingen, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat er in elk geval een bepaalde vorm van samenwerking plaatsvond.

De nieuwste hackpoging bestond uit het namaken van drie Amerikaanse senaatswebsites, de site van Office 365 en die van het International Republican Institute en de Hudson Institute. Mensen die op deze sites terecht kwamen liepen het risico gehackt te worden. Microsoft zegt geen aanwijzingen te hebben dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.