Microsoft Azure ondersteunt voortaan Nvidia GPU Cloud voor deep learning

Microsoft Azure-klanten kunnen nu de GPU Cloud van Nvidia gebruiken voor de training en inferentie van deeplearningmodellen. Dat meldt het bedrijf in een blogpost.



De Nvidia GPU Cloud biedt softwarecontainers voor het versnellen van high performance computing (HPC) en deep learning voor onderzoekers en ontwikkelaars.

Het Nvidia-containerschema ondersteunt populaire deeplearningtools zoals TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit en PyTorch. Nvidia-chips zoals de Tesla V100 worden tegenwoordig in veel van ‘s werelds grootste supercomputers gebruikt. Deze staan samen met andere chips van de grafische verwerkingseenheid centraal in de toename van rekenkracht die deep learning mogelijk maakt.

In andere pogingen om deep learning in de cloud te bieden, lanceerde Microsoft eerder dit jaar een preview van Project Brainwave. Dit is een Azure-service voor het ondersteunen van AI-modellen met Intel Stratix 10 FPGA-chips die zijn ontworpen om snellere prestaties te leveren dan CPU’s of GPU’s.

Microsoft kondigde vandaag ook de algemene beschikbaarheid aan van Azure CycleCloud. Dit is een tool voor het beheer van HPC-clusters in Azure.

High performance computing wordt tegenwoordig op verschillende gebieden gebruikt, waaronder voor gezondheids- en medisch onderzoek zoals het ontdekken van nieuwe medicijnen, het uitvoeren van complexe simulaties voor militairen en overheden en het uitvoeren van oplossingen in de financiële wereld.