Cognizant en Microsoft gaan nauwer met elkaar samenwerken om bedrijven eenvoudiger naar Azure over te laten stappen. Daarnaast moet de samenwerking klanten helpen de AI-mogelijkheden op het cloudplatform beter te benutten.

De uitbreiding van de samenwerking tussen Cognizant en Microsoft betreft de introductie van een speciale versie van het Cognizant-platform, Skygrade, voor de public cloudomgeving van Microsoft.

Het vorig jaar gelanceerde Skygrade is een multi-hybrid beheerplatform voor cloud- en edge-omgevingen. Met dit platform kunnen klanten hun applicaties optimaliseren, waardoor hardware maximaal benut kan worden. Voor cloudomgevingen kan dit tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden.

Eigenschappen Skygrade for Azure

De Azure-versie van Skygrade helpt bedrijven vooral met het ontwikkelen van verschillende digitale ervaringen. Dit doet men met behulp van ‘Responsible’ AI-oplossingen die de public cloud van Microsoft biedt. Onder ‘Responsible’ verstaat Microsoft zes principes, die samen een framework bieden voor AI-applicaties die op Azure draaien: eerlijkheid, betrouwbaarheid/veiligheid, privacy/security, inclusiviteit, transparantie en verantwoordelijkheid.

Deze AI-functionaliteit moet vanzelfsprekend voor Cognizant-klanten meer mogelijkheden bieden voor het verbeteren van hun bestaande diensten van de IT-dienstverlener voor het moderniseren en beheren van applicaties.

Daarnaast kunnen hiervoor de daarin aanwezige cloud-scale data en moderne applicatieplatforms worden gebruikt. Ook krijgen zij toegang tot een compleet reference-model van de Cognizant Skygrade for Azure Stack-omgeving, inclusief relevante demo’s.

Daarnaast biedt de dedicated Azure-versie van Skygrade een suite van tools, processen en standaarden die zich specifiek richten op klanten die al in Azure aanwezig zijn. Denk daarbij onder meer aan ondersteuning voor cloudgebaseerde migratie- en optimalisatieprocessen. Dit is vooral belangrijk om applicaties op een intelligente manier te moderniseren via Azure.

Overige mogelijkheden

Verder is door de dedicated-versie voor Azure het Skygrade-platform binnenkort in staat Azure-tooling, zoals Azure Migrate, te gebruiken. Zo zorgt men voor een compleet overzicht van de data estate van klanten en daarvoor het gunstigste migratiepad aan te bevelen.

Met de integratie van Skygrade for Azure met Azure Cloud Native kunnen klanten ook meer kosten besparen, hun duurzaamheidsdoelstellingen halen en nieuwe zakelijke mogelijkheden ontdekken, geven beide partijen aan.

