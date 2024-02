Google Cloud beschuldigt Microsoft ervan monopoliepraktijken uit te voeren om de eigen clouddiensten aan te jagen. Dat zou schade kunnen toebrengen aan het ontwikkelen van opkomende technologie, zoals GenAI, is het idee.

Google Cloud is onlangs weer begonnen met het leveren van stevige kritiek op zijn concurrent Microsoft over diens cloudactiviteiten, schrijft Reuters. Deze kritiek komt nadat Microsoft en ook AWS weer onder de loep liggen bij de mededingingsautoriteiten in de EU, het VK en de VS vanwege hun sterke marktaandeel op de (public)-cloudmarkt. Google Cloud is na AWS en Microsoft de derde partij op deze markt, maar schuwt stevige kritiek op zijn directe concurrenten dus niet.

‘Monopoliepraktijken worden uitgebreid naar de cloud’

In een interview zegt Amit Zavery, Google’s Cloud vicepresident, dat hij bezorgd is dat Microsoft zijn oude monopoliepraktijken nu ook doorzet naar de cloud. Met deze oude monopoliepraktijken doelt hij op de dominante positie die de techgigant uit Redmond had op het gebied van on-premises software, zoals Office.

Zavery signaleert dat Microsoft voor de (public)-cloud nu een hele ‘walled garden’ aan het opzetten is, dat het compleet onder controle en in handen heeft. Wanneer klanten iets zouden willen veranderen, zo gaat de Google Cloud-topman verder, moeten zij altijd bij Microsoft zelf aankloppen.

Dit zou op lange termijn probelemen opleveren. Problemen die ook van invloed kunnen zijn op next-generation-technologie zoals AI. Dit zou volgens hem komen doordat de techgigant klanten op vele manieren naar Azure dwingt.

Verder klaagt hij ook over de afspraken die Microsoft nu maakt met individuele cloudaanbieders, zoals recent met de Europese belangenbehartiger van cloudinfrastructuuraanbieders CISPE. In de ogen van de Google Cloud-topman zouden dit soort onderhandelingen alleen individuele problemen oplossen. Microsoft zou hiermee kunnen uitkiezen met wie zij willen concurreren en met wie niet.

De Google Cloud-topman wil daarom dat mededingingsautoriteiten ingrijpen. Vooral om te voorkomen dat het bedrijf zijn eigen on-premisesmonopolie omtovert in een cloudmonopolie, geeft Zavery aan.

Lees ook: Microsoft Azure haalt AWS in snel tempo in

Microsoft: ‘Concurrentie gezond’

Microsoft verweert zich tegen de kritiek met onderzoek en geeft aan dat is gebleken dat de onderlinge concurrentie tussen de hyperscalers “nog steeds gezond is”. Het bedrijf benadrukt dat het juist meer luistert en samenwerkt met onafhankelijke cloudaanbieders. Dit door de licentievoorwaarden aan te passen, meer aandacht te hebben voor hun problemen en meer mogelijkheden voor hen te maken. Meer dan 100 van deze onafhankelijke aanbieders zouden hiervan al voordeel hebben, volgens Microsoft.

Tip! In de podcast van 30 oktober 2023 analyseren we de verschuivingen op de cloudmarkt en wat de impact van AI op deze markt is.