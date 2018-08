InVision en Atlassian breiden samenwerking uit en maken delen designs makkelijker

InVision heeft vandaag bekend gemaakt dat het zijn strategisch partnerschap met Atlassian uitbreidt en dat de integratie tussen producten van de twee bedrijven dieper wordt. Dankzij het nieuwe partnerschap kunnen gebruikers van Confluence, Jira en Trello vanuit die programma’s InVision-prototypes inzien en delen.

De producten van Atlassian zijn ontwikkeld om teams sneller en efficiënter te laten werken. De tools stroomlijnen de communicatie, zodat ontwikkelaars en designers zich erop kunnen richten om hun werk te doen. Het platform van InVision is ontwikkeld vanuit de gedachte dat design een teamsport is en dat iedereen moet kunnen meedenken tijdens het ontwerpproces.

Prototypes delen

De samenwerking tussen InVision en Atlassian zal ontwerpers toestaan om de ontwerpen en prototypes die ze binnen InVision Studios gemaakt hebben, direct te delen binnen Confluence, Jira en Trello. Het ontwerpprogramma werd overigens vorig jaar gepresenteerd en dient als alternatief op onder meer Sketch en Adobe.

Gezien de manier waarop teams gebruik maken van de communicatiediensten, is het logisch dat het delen van ontwerpen binnen die apps mogelijk wordt. Als onderdeel van deze hernieuwde samenwerking en dit uitgebreidere partnerschap, heeft Atlassian ook een strategische financiële investering gedaan in InVision. Hoe groot het bedrag is dat geïnvesteerd wordt is niet bekend gemaakt.

Salesforce van de designwereld

Duidelijk is dat InVision graag wil dat het gezien wordt als de Salesforce van de designwereld. Naast InVision en InVision Studio, heeft het bedrijf een app store ontwikkeld, waarmee het werk van designers een stuk gestroomlijnder en eigenlijk ook gemakkelijker gemaakt kan worden.

Daarnaast is er vanuit InVision een klein investeringsfonds opgericht dat geld steekt in startups in de designwereld. Het is de intentie van InVision om een ecosysteem te bouwen rond zijn producten en dat elke designer op zijn diensten overstapt. Die strategie lijkt steeds meer te slagen, want het bedrijf heeft vier miljoen gebruikers.