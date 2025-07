Prestaties van Alphabet, IBM en SAP laten beleggers niet juichen

Grote techbedrijven presenteren solide kwartaalresultaten, vooral dankzij hun investeringen in kunstmatige intelligentie. Toch lijken beleggers niet snel onder de indruk.

Ondanks sterke resultaten van onder meer Alphabet, IBM en ServiceNow, reageren beleggers wisselend of zelfs negatief. De zorgen richten zich vooral op het tempo en de schaal van AI-investeringen, die op korte termijn ten koste kunnen gaan van marges en winstgevendheid.

Zelfs sterke prestaties en ambitieuze groeiverwachtingen, zoals bij SAP, kunnen een koersval niet voorkomen.

Alphabet: zorgen om AI-investeringen

Alphabet heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan analisten hadden verwacht, maar beleggers reageerden terughoudend door zorgen over fors oplopende investeringen in kunstmatige intelligentie. Het moederbedrijf van Google kondigde aan de kapitaalinvesteringen dit jaar met 10 miljard dollar te verhogen tot 85 miljard dollar, voornamelijk door extra uitgaven aan AI-infrastructuur en toptalent.

De kwartaalresultaten zelf waren sterk. De winst per aandeel, exclusief bepaalde kosten, kwam uit op 2,31 dollar, tegenover een verwachting van 2,18 dollar. De omzet steeg met 14 procent naar 96,43 miljard dollar, wat ook boven de marktverwachting lag. Toch verdampte de aanvankelijke koerswinst van het aandeel na de bekendmaking van de investeringsplannen.

Volgens CFO Anat Ashkenazi zijn de hogere uitgaven nodig vanwege toenemende vraag naar clouddiensten en AI-producten. Zo groeide de omzet van Google Cloud met 31 procent naar 13,62 miljard dollar. Ook kondigde het bedrijf een samenwerking aan met OpenAI, dat gebruik gaat maken van Google’s infrastructuur voor ChatGPT.

Het gebruik van AI-toepassingen zoals AI Overviews in de zoekmachine en de Gemini-app blijft snel groeien. Toch vragen analisten zich af wanneer de forse AI-investeringen zich gaan terugbetalen. De winstgevendheid op korte termijn staat hierdoor onder druk, wat beleggers onrustig maakt.

Beleggers verwachtten meer van IBM

IBM heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar beleggers reageerden terughoudend, waardoor het aandeel in de nabeurshandel meer dan 5 procent daalde. Ondanks sterke cijfers hadden beleggers op meer overtuigende resultaten gehoopt, vooral gezien de recente AI-gerelateerde productlanceringen en acquisitiedrang van het bedrijf.

De kwartaalwinst kwam uit op 2,80 dollar per aandeel, boven de verwachting van 2,64 dollar. De omzet steeg met 8 procent tot 16,98 miljard dollar, mede dankzij sterke verkopen van de nieuwe z17-mainframe, ontworpen voor AI- en financiële toepassingen. De infrastructuurdivisie liet een omzetgroei van 14 procent zien tot 4,14 miljard dollar.

De softwaretak groeide met 10 procent tot 7,39 miljard dollar, maar bleef iets achter bij de verwachtingen. Volgens CEO Arvind Krishna verschuiven klanten hun investeringen richting hardware, vooral met het oog op uitbreiding van AI-infrastructuur.

IBM’s hybride cloud, waaronder Red Hat, groeide met 16 procent. De AI-activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigen inmiddels 7,5 miljard dollar aan omzet en toekomstige boekingen. Ook consultingdiensten groeiden licht, aangezien bedrijven hulp zoeken bij AI-integratie.

Het bedrijf handhaaft zijn doelstelling van 13,5 miljard dollar aan vrije kasstroom voor 2025. Verdere groei moet deels komen uit overnames, nu het bedrijf weer ruimte ziet voor fusies binnen een stabieler regelgevend klimaat.

Positief beeld bij ServiceNow

ServiceNow heeft zijn tweedekwartaalresultaten bekendgemaakt en opnieuw duidelijk beter gepresteerd dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar zijn agentic‑AI oplossingen. Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst van 4,09 dollar per aandeel, fors boven de door analisten voorspelde 3,57 dollar. De omzet klom met 23 % tot 3,22 miljard dollar, waarmee ServiceNow de verwachtingen opnieuw overtrof.

De nettowinst steeg met 47 % tot 385 miljoen dollar, terwijl het merendeel van de omzet uit abonnementen kwam – 3,11 miljard dollar, ruim boven de 3,03 miljard dollar prognose. CEO Bill McDermott benadrukte dat dit bewijst hoe cruciaal AI-platforms zijn geworden voor bedrijven. Volgens hem worden bedrijfsprocessen in vrijwel iedere sector “hersteld” door deze agentic‑AI benadering.

Een belangrijke indicator, CRPO (Current Remaining Performance Obligations), groeide 25 % tot 10,92 miljard dollar, wat wijst op stevig toekomstige omzet. Het bedrijf kondigde ook aan dat er binnenkort extra AI-tools komen om agent‑beheer en beveiligingsworkflow te ondersteunen. Na publicatie steeg het aandeel met meer dan 7%.

SAP stelt beleggers teleur

SAP heeft beleggers niet kunnen geruststellen met zijn tweedekwartaalcijfers. Hoewel de winst per aandeel met €1,50 hoger uitviel dan de verwachte €1,43, bleef de omzet steken op €9,03 miljard. Dat is weliswaar een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar, maar onder de analistenverwachting van €9,09 miljard. Het aandeel verloor nabeurs meer dan 2 procent.

Vooral het mislopen van de verwachte cloudomzet van €5,18 miljard – SAP kwam uit op €5,13 miljard – stelde teleur. Cloudgroei blijft een cruciale focus voor het bedrijf, dat klanten versneld naar zijn cloudplatformen probeert te migreren. Wel positief was de zogeheten Current Cloud Backlog, die met €18,05 miljard net boven verwachting lag en met 28 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

De nettowinst kwam uit op €1,75 miljard, een forse stijging vergeleken met €1,3 miljard een jaar geleden. De operationele winst steeg naar €2,57 miljard. CEO Christian Klein benadrukte de rol van AI-innovaties in het versterken van SAP’s portfolio, waaronder de uitbreiding van AI-assistent Joule.

Het bedrijf handhaaft zijn outlook voor 2025, met verwachte cloudinkomsten tussen €21,6 miljard en €21,9 miljard. CFO Dominik Asam gaf aan voorzichtig optimistisch te blijven, ondanks geopolitieke onzekerheden.

