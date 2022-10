Accenture en Atlassian slaan de handen ineen om bedrijven te ondersteunen bij het transformeren van hun digitale activiteiten. De partners willen bedrijven helpen om meer waarde te halen uit tech-investeringen door gezamenlijke diensten aan te bieden, de ervaring van werknemers en klanten te verbeteren en digitale innovatie te faciliteren.

De partners focussen op het ondersteunen van techbedrijven bij migraties naar de cloud. Accenture en Atlassian werken reeds samen aan meerdere projecten. Belong, de grootste telco van Australië, gebruikte de gezamenlijke diensten om zijn productiviteit en wendbaarheid met een cross-platform omgeving te verbeteren. Dit bereikten de partners met de integratie van Jira en Jira Align, de cloud-gebaseerde agile work management software van Atlassian.

“Nu organisaties massaal naar de cloud verhuizen en aanzienlijke investeringen doen in technologie, zijn er nieuwe mogelijkheden nodig voor agile enterprise management”, vertelde Greg Douglass, senior managing director en global lead voor Technology Strategy & Advisory bij Accenture.

“Door onze strategische samenwerking met Atlassian brengen we uitgebreide enterprise agility-oplossingen naar onze klanten, die niet alleen cruciaal zijn voor de technologische organisatie, maar voor het moderniseren van de manier waarop alle teams in de toekomst zullen werken.”

Samenwerkingen Accenture

Accenture heeft diverse samenwerkingen met bedrijven om digitale operaties wereldwijd te moderniseren. Het IT-bedrijf rondde onlangs de overname af van het Nederlandse Sentia. Eerder werkten Accenture en Atlassian samen om een ‘Accenture Atlassian Center of Excellence’ op te richten dat coaching, onderwijs, agile disciplines en platform enablement aanbiedt aan klanten over de hele wereld.

“Accenture heeft bewezen in staat te zijn transformatieve waarde te creëren door technologie en proces excellence te combineren voor ’s werelds grootste organisaties”, aldus Kevin Egan, Head of Enterprise Sales bij Atlassian. “In combinatie met het platform van Atlassian, dat is ontworpen om het volledige potentieel van elk individu binnen elk team te ontsluiten, kunnen we voor onze gezamenlijke klanten echte en blijvende digitale transformatie realiseren.”