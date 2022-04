Mendix en Atos gaan hun samenwerking verder uitbreiden. De nieuwe samenwerking richt zich vooral op hyperautomation en het stimuleren van low-code-applicaties.

De stap bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen het moederbedrijf van Mendix, Siemens, en Atos. Het houdt in dat de integrator een licentie krijgt om het Mendix Low-codeplatform in meerdere regio’s te gaan verkopen. Onder meer in de EMEA-, APAC-regio’s en in Noord- en Zuid-Amerika. Deze resellerovereenkomst wordt later naar andere landen of regio’s uitgebreid.

Hyperautomation

Atos wil met het low-codeplatform organisaties overtuigen om low-code vaker voor hyperautomation in te zetten. Hieronder wordt een versnelde digitale transitie verstaan, maar ook bijvoorbeeld het efficiënt automatiseren van de diverse bedrijfsprocessen.

Het platform van Mendix biedt mogelijkheden deze vaak complexe digitale trajecten te starten, zonder veel te investeren in technische capaciteit en expertise. Het low-codeplatform integreert eenvoudig met bestaande componenten en heeft geen aanpassingen aan de onderliggende infrastructuur nodig. Hierdoor kunnen bedrijven effectiever omgaan met hun bestaande hard- en software-omgevingen.

Ook zorgt het platform ervoor dat bedrijven meer kunnen inzetten op container-omgevingen voor hun applicaties. Hierdoor kunnen zij applicaties overal inzetten en opschalen, zonder deze opnieuw te moeten ontwikkelen.

CO2-uitstoot verminderen

De integrator verwacht ook dat het gebruik van low-code bedrijven verder kan helpen CO2-uitstoot te verminderen. Atos bouwt al toepassingen op basis van Mendix voor het in realtime monitoren, volgen en rapporteren van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op 1.800 locaties wereldwijd.

