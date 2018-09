Intel neemt NetSpeed over om groter aandeel op mobiele markt te verwerven

Vandaag heeft Intel bekend gemaakt dat het NetSpeed Systems heeft overgenomen. Dat is een startup die in 2011 werd opgericht met het doel om het ontwerpen van halfgeleiders te versnellen. De focus bij NetSpeed ligt op de ontwikkeling van system-on-a-chip, waarmee het een goede aanvulling vormt op de toekomstplannen van Intel.

Een system-on-a-chip (soc) combineert een processor met bepaalde essentiële andere componenten, waaronder het geheimen, en doet dat op één compacte unit. Dit soort chips zijn kleiner dan een traditioneel moederbord en gebruiken bovendien minder stroom. Die eigenschappen maken dat ze in smartphones geïntegreerd worden, maar ook in andere kleine apparatuur als bloeddrukmonitors en autonome voertuigen. Doordat Intel met de overname van NetSpeed meer intellectueel eigendom hieromtrent in handen krijgt, kan het zijn positie op de mobiele markt versterken.

AI-producten

NetSpeed heeft een aantal producten ontwikkeld die gemaakt zijn voor de technologie die de componenten aan elkaar verbindt. Dat doet het bedrijf met zijn zelfontwikkelde designtool NocStudio, dat kunstmatige intelligentie gebruikt om de ontwikkeling van chips te versnellen. De software zoekt vooral naar de snelste manier om soc-specificaties te implementeren.

NocStudio maakt verder onderdeel uit van een breder portfolio van op kunstmatige intelligentie gerichte producten. Zo bevindt zich daar ook Orion AI onder, dat ontwikkeld is voor machine learning workloads. Op de site van NetSpeed lezen we dat alle producten samen gezorgd hebben voor twintig procent verbetering van de snelheid, compactheid en efficiëntie.

Integratie binnen Intel

De overname van NetSpeed levert volgens Intel niet alleen nieuwe producten en mogelijkheden op, ook zal het de kosten terugdringen. NetSpeed wordt daartoe ondergebracht onder de Silicon Engineering Group. Sundari Mitra, medeoprichter van NetSpeed, blijft aan boord als vicepresident van de groep, om haar team te leiden.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.