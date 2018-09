Facebook neemt extra maatregelen om manipulatie verkiezingen tegen te gaan

Na de ervaringen rond de vorige Amerikaanse Presidentsverkiezingen, waarbij nepnieuws verspreid werd op sociale media en pogingen gedaan werden om accounts van politieke kandidaten en campagnemedewerkers te hacken, neemt Facebook nu extra maatregelen.

Facebook komt met een pilot waarbij de beveiligingsmaatregelen voor Amerikaanse politieke campagnes uitgebreid worden. Kandidaten die op federaal- of op staatniveau werken krijgen, samen met hun medewerkers, de mogelijkheid om extra beveiliging voor hun pagina’s en individuele accounts aan te vragen.

Extra ondersteuning

Facebook biedt politieke kandidaten op de eerste plaats ondersteuning bij het activeren en instellen van tweetrapsverificatie. Ook zal Facebook hun accounts proactief in de gaten houden, zowel middels automatische processen, als ook door daar menselijke medewerkers op te zetten. Daarnaast wordt er prioriteit gelegd op het rapporteren van eventueel verdachte activiteit rond campagnemedewerkers. Als één account aangevallen wordt, controleert Facebook ook gelieerde accounts.

Mocht de proef succesvol verlopen, dan zal Facebook de pilot uitbreiden naar andere verkiezingen en bepaalde gebruikers, waaronder medewerkers van de overheid. De proef is een van de manieren waarop het bedrijf invulling geeft aan beloftes die CEO Mark Zuckerberg in het verleden gemaakt heeft. Zo liet hij weten dat zijn bedrijf niet genoeg had gedaan om te anticiperen op misbruik door kwaadwillenden tijdens verkiezingen.

Honderden nepaccounts

De afgelopen maanden heeft het bedrijf in het kader van maatregelen wel al honderden nepaccounts en pagina’s verwijderd. Een deel daarvan deed wat posts en activiteit betreft erg denken aan de door Rusland ondersteunde Internet Research Agency, dat in 2016 actief was en gericht op het manipuleren van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen.

Grote techbedrijven liggen hierom overigens al onder de loep, nu er steeds meer duidelijkheid ontstaat over de manier waarop via sociale media geprobeerd is om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Ook andere westerse landen kijken nu naar de vraag of er inmenging is geweest bij de eigen verkiezingen, waarbij het erop lijkt dat vooral de Verenigde Staten tot nu toe een doelwit zijn geweest.