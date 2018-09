‘Amazon komt dit jaar met acht nieuwe Alexa-apparaten waaronder subwoofer en magnetron’

Amazon heeft de smaak te pakken. Het schijnt dat de webgigant dit najaar met maar liefst acht nieuwe Alexa-apparaten komt. Waar de virtuele assistent tot nu toe beperkt was tot gebruik als veredelde speaker, komen er nu onder meer een magnetron, subwoofer en autogadget.

Dat bericht CNBC vandaag, dat stelt dat er minimaal acht nieuwe apparaten gepland staan. Daaronder vallen dus onder meer een magnetron, maar ook een versterker, een subwoofer en een gadget voor in de auto. Allemaal moeten ze voor het einde van het jaar op de markt gebracht zijn en zijn ze voorzien van de Alexa-assistent.

Grote ambitie

De nieuwe apparaten zijn vooral een indicatie van de ambitie van Amazon met Alexa. Het is de bedoeling dat de virtuele assistent alomtegenwoordig wordt en in elk facet van het dagelijks leven gebruikt kan worden, of dat nou thuis of in de auto is. Het is dan ook al een van de meest populaire stemasisstenten en de grootste op de markt van slimme speakers. Verwacht wordt dat die markt tegen 2024 zo’n 30 miljard dollar waard is.

Niet alleen komt Amazon met steeds meer apparaten die voorzien zijn van Alexa, ook werkt de onderneming aan partnerschappen met diverse andere bedrijven. Die samenwerkingen maken dat ook andere bedrijven producten kunnen lanceren die werken met Alexa. Dat is hoe dan ook niet genoeg, want wat CEO Jeff Bezos betreft, gebruikt straks iedereen Alexa.

Alexa overal

“We willen dat klanten Alexa overal kunnen gebruiken,” zei hij nog in juli. “Er zijn momenteel tienduizenden ontwikkelaars in meer dan 150 verschillende landen die nieuwe apparaten ontwikkelen met de Alexa Voice Service. En het aantal Alexa-apparaten is het afgelopen jaar verdrievoudigd.”

Kortom: het gaat goed met de uitrol van Alexa. Daarvoor doet Amazon allerlei overnames en gaat het samenwerkingen aan. Vorig jaar nam het de fabrikant van slimme deurbellen, Ring, over. Daarnaast ging het een partnerschap met Lennar aan, een bedrijf dat huizen bouwt en in elk nieuw huis twee Echo-speakers integreert.

Verder werkt Amazon nog aan een reeks eigen apparaten. Zo onder meer een robot, die over een paar jaar uitgebracht moet worden.