Barracuda heeft een nieuwe totaaloplossing voor emailbescherming uitgebracht, die het complete aanbod van het bedrijf op dat gebied omvat. Het gaat om het Barracuda Total Email Protection-pakket, dat het voor klanten en partners makkelijker maakt om een totale oplossing aan te schaffen of af te leveren.

Daarmee speelt Barracuda in op een behoefte onder IT-professionals. Onlangs voerde het bedrijf namelijk onderzoek uit naar beveiliging van bedrijven. Daarbij gaf 87 procent van de ondervraagde professionals aan het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met een e-maildreiging. Die dreiging zal blijven toenemen te komende tijd. Om die reden is het volgens een meerderheid van de IT-professionals tijd om middels training van medewerkers en programma’s om het bewustzijn over emaildreigingen te vergroten, bedreigingen tegen te gaan en de beveiliging van email te versterken.

Nieuw totaalpakket

Het nieuwe totaalpakket van Barracuda beschermt organisaties tegen social engineering-aanvallen, e-mailfraude en het overnemen van accounts. Het pakket bestaat uit Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel en Barracuda PhishLine. “Emailbeveiliging werd lange tijd gezien als een manier om spam tegen te houden. Maar inmiddels wordt het gezien als een bedrijfskritische maatregel die een gelaagde beveiligingsaanpak vereist om medewerkers, toepassingen en data te beschermen”, zegt Alain Luxembourg, Country Manager Netherlands, Barracuda Networks.

“Met dit nieuwe product komen we tegemoet aan een duidelijke vraag van uit onze partners voor één pakket die al onze email beveiligingsoplossingen bevat. Hiermee kunnen klanten makkelijker en in één aankoop alles aanschaffen dat zij nodig hebben om email optimaal te beveiligen.”

Barracuda biedt klanten hiermee een combinatie van gatewaybeveiliging, databescherming, AI-bescherming tegen geavanceerde dreigingen en training om het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te vergroten.