Bluetooth bestaat 20 jaar en komt in steeds meer producten terecht

Bluetooth bestaat inmiddels 20 jaar. De technologie heeft in die tijd een grote impact gehad op de wereld en heeft zijn weg naar diverse apparaten gevonden. Volgens diverse experts bij Bluetooth World 2018 gaan we de technologie in de komende jaren nog veel meer zien.

Volgens een voorspelling van de Bluetooth Special Interest Group worden er dit jaar al bijna 4 miljard apparaten met bluetooth verkocht. Vrijwel iedere smartphone, tablet en laptop die dit jaar verkocht wordt, gebruikt de technologie. In de komende jaren komen er echter veel meer toepassingen bij, stellen experts tegenover Silicon Angle.

Zo wordt de techniek onder meer ingezet voor slimme gebouwen. Dankzij mesh networking is het een significante boost voor automation systemen voor bouwwerkzaamheden. Daarnaast is het een belangrijke technologie voor het besparen van energie en beveiligingssystemen.

Auto’s en winkels

In een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Minnesota wordt bluetooth ook veel ingezet. De IT-afdeling van het winkelcentrum wilde namelijk dat de winkelervaring verbeterd werd door een smartphone-app te maken die bezoekers de route verteld.

In eerste instantie werd gedacht aan een eigen WiFi-netwerk, maar door de verschillende standaarden van apparaten bleek dat moeilijk. Daarom werd er gekozen om 700 met bluetooth verbonden beacons in het winkelcentrum te installeren. App-gebruikers kunnen daardoor zien waar ze zijn in het complex en context krijgen over wat er in de buurt zit. Ook zijn er plannen voor een routebeschrijving in de parkeergarage.

Bluetooth wordt ook ingezet door autofabrikanten. Vijf jaar geleden maakte Ford Motor zijn AppLink-software open source en startte het een coalitie met andere fabrikanten om SmartDeviceLink te implementeren. SmartDeviceLink is een verbinding tussen de entertainmentsystemen in de auto en applicaties op smartphones. Grote technologie-bedrijven kwamen met vergelijkbare opties. Zo introduceerde Google Android Auto en Apple CarPlay.

Beveiliging

Bluetooth komt echter ook met een nadeel: de beveiliging ervan laat nog veel te wensen over. Armis Security publiceerde een jaar geleden documentatie over de verschillende kwetsbaarheden die bluetooth-implementaties in iOS, Android, Windows en Linux troffen. De kwetsbaarheden zijn door diverse fabrikanten gedicht. Maar naar verwachting zijn 2 miljard apparaten nog steeds kwetsbaar.

Onderzoekers vonden ook een potentieel gevaarlijke kwetsbaarheid in de technologie, waardoor persoonlijke data van Android- en iOS-gebruikers kon lekken. De problemen zijn inmiddels opgelost.