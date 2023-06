De functionaliteit van de Near Field Communication (NFC)-technologie wordt de komende jaren flink uitgebreid. Dit blijkt uit de roadmap die standaardorganisatie NFC Forum recent uitbracht.

Volgens het NFC Forum, waarin techbedrijven als Apple, Google, Huawei, NXP, Qualcomm, Sony en SMTechnologies zitten, worden de features van de technologie tot 2028 flink verbeterd.

Reden voor de upgrade is dat het gebruik van NFC flink is toegenomen. Door de komende jaren de functionaliteit te verbeteren, kunnen straks nieuwe producten en toepassingen worden ontwikkeld, is de gedachte.

Vijf focuspunten

De roadmap heeft een vijftal focuspunten. In de eerste plaats moet NFC meer energie doorgeven voor draadloos opladen. Op dit moment biedt de communicatietechnologie 1 Watt aan draadloze energiedoorgifte, tegen 2028 moet dit 3 Watt zijn. Hierdoor zijn nieuwe en kleinere devices makkelijker draadloos op te laden.

Ten tweede moet de NFC-reikwijdte worden vergroot. Op dit moment is de maximale reikwijdte 5 millimeter, maar het NFC Forum wil deze vier tot zes keer zover maken. Hierdoor verlopen contactloze transacties sneller en makkelijker en is de juiste antennepositie minder belangrijk.

Daarnaast moet NFC straks met een enkele klik meerdere acties tegelijk uitvoeren. Denk aan het gelijktijdig ontvangen van bonnen, het identificeren bij loyaliteitsprogramma’s en een complete ticketing-ervaring.

Verder moet NFC een betere device-to-device-communicatie krijgen. Hiermee kunnen smartphones makkelijker als pinapparaat worden gebruikt en kunnen bedrijven of individuele personen overal betalingen ontvangen.

Tot slot moet NFC-technologie het mogelijk maken om informatie voor meer duurzaamheid te versturen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop een product te recyclen is.

Werk al gestart

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden aan de nieuwe technologie-updates gestart. Deze werkzaamheden variëren van onderzoek naar de specifieke marktvereisten tot het al opstellen van de eerste voorlopige versies van nieuwe specificaties.