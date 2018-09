Cloudflare is samen met Microsoft, IBM en andere cloud-providers de Bandwidth Alliance begonnen. Dit initiatief wil de kosten van het versturen van data voor klanten verlagen als ze netwerkdiensten van de aangesloten partijen gebruiken.

Cloud-gebruikers krijgen nu vaak ‘bandbreedte’- of ‘buitenbundelkosten’ bij hun maandelijkse rekening. Die kosten zijn voor het onderhouden van de infrastructuur en zijn soms vereist om data naar de andere kant van de wereld te sturen.

Cloudflare vindt echter dat zijn klanten niet zouden hoeven te betalen om hun data via het netwerk van een dure cloud-provider te versturen om van de server naar de computer van de gebruiker te gaan, meldt ITPro. In plaats daarvan moet de data verstuurd worden via het netwerk van de CDN-provider.

Minder kosten

De partijen die zich aangemeld hebben voor de Bandwidth Alliance hebben toegezegd de kosten die ze bij Cloudflare-klanten opleggen om webpagina’s en andere delen van het web aan te bieden te verlagen. In ruil daarvoor neemt Cloudflare een groter deel van de workload op zich.

Op dit moment hebben Microsoft Azure, IBM Cloud, Automattic, Digital Ocean, Backblaze, DreamHost, Packet, Scaleway, Vapor en Linode zich aangemeld voor de Alliance. Een aantal bedrijven bieden de dienst gratis aan, anderen doen dit voor een sterk verlaagd bedrag. Er gaat dan minimaal 75 procent van de kosten af.

De reden dat de bedrijven zich aan hebben gemeld, is omdat de kosten aan cloud-providers zo laag zijn en dat Cloudflare deze kosten in veel gevallen gemakkelijk kan verlagen of helemaal kan verwijderen als het data verwerkt. Daarnaast maken veel providers gebruik van dezelfde datacenters of connectiepartner en is een crosslink vrij makkelijk te realiseren.

“We verwachten dat als de Bandwith Alliance online komt, Cloudflare-klanten meer dan 50 miljoen dollar per jaar aan bandbreedtekosten voor de cloud kunnen besparen”, stelt Rustam Lalkaka, director of product bij Cloudflare. “Onze belofte via de Bandwidth Alliance is om die kostenbesparingen door te geven aan jou, onze gezamelijke klanten.”

Google

Het idee voor het initiatief zou ontstaan zijn toen Cloudflare werkte aan Google’s eigen CDN Interconnect-programma, waar Cloudflare de afgelopen drie jaar een partner van is geweest. Google lijkt echter geen onderdeel uit te maken van de Alliance.

Cloudflare-CEO Matthew Prince zegt verder dat het bedrijf AWS probeert te overtuigen om zich aan te sluiten.