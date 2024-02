Microsoft is onlangs gestart met uitrol van het vernieuwde design van zijn cloudopslagdienst OneDrive. Naast een vernieuwd uiterlijk, brengt deze laatste versie volgens de techgigant ook functionele verbeteringen.

Met het eind vorig jaar al aangekondigde vernieuwde ontwerp van OneDrive is het de bedoeling dat eindgebruikers van de cloudstoragedienst sneller toegang krijgen tot hun bestanden. Dat is mogelijk door nieuwe opties voor een betere organisatie van hun content. Dit moet voorkomen dat deze opslag onoverzichtelijk wordt en afleidt van de taken die eindgebruikers met de opgeslagen bestanden willen uitvoeren, geeft Microsoft aan.

Eigenschappen

De nieuwe look & feel van OneDrive die nu wordt uitgerold lijkt sterk op die van Windows 11 en de veranderingen die de techgigant langzaamaan in zijn andere Office- of Microsoft 365-applicaties aanbrengt. De interface is nu versimpeld en gemoderniseerd en biedt ook mogelijkheid om te zoeken op basis van foto’s van bekenden waarmee bestanden worden gedeeld.

Naast look & feel heeft de consumentenversie van OneDrive ook nieuwe functionaliteit gekregen. Denk daarbij onder meer aan het filteren van de storage-opslag op basis van bestandsextensies. In dit geval specifiek Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden.

Ook is het nu via de ‘Add new’-knop mogelijk te kiezen voor nieuwe uploads en het aanmaken van nieuwe bestanden via Office/Microsoft 365-apps. In de vorige versie was dit nog onderverdeeld in twee aparte knoppen.

Aan het einde van februari moeten alle eindgebruikers naar de nieuwe versie zijn gemigreerd. Volgens Microsoft wordt OneDrive in de loop van dit jaar nog van meer nieuwe mogelijkheden voorzien.

Plannen voor zakelijke versie OneDrive

Ook is de techgigant van plan de zakelijke versie van OneDrive verder aan te pakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de integratie van Copilot in de cloudstoragedienst. Eind vorig jaar werd al aangekondigd de Teams Files-app te vervangen door OneDrive for Teams.

Lees ook: Nieuwste versie Microsoft OneDrive vergemakkelijkt beheer en bestandsgebruik