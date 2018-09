Asana, een startup van Facebook-medeoprichter Dustin Moskovitz, heeft aangekondigd 50.000 betalende klanten te hebben. Daarmee is het aantal klanten in zes kwartalen gestegen met 30.000 mensen. Waarschijnlijk gebruikt ruim een miljoen mensen de gratis versie van Asana.

“2018 lijkt echt een keerpunt te zijn. Niet alleen groeit het bedrijf erg snel, maar we blijven versnellen op groeiperspectief terwijl we opschalen”, aldus Moskovitz tegenover The Next Web. Om mee te kunnen komen met de snelle groei, heeft het bedrijf honderd extra mensen aangenomen in de drie kantoren in San Francisco, New York en Dublin.

Het grootste deel van de groei van werknemers zit in het kantoor in Dublin, waar ondersteuning wordt geboden voor klanten in Europa. “50 procent van de omzet die we dit jaar hebben toegevoegd, komt van buiten de Verenigde Staten”, stelt Moskovitz. Volgens Chris Farinacci, head of business bij Asana, begon het bedrijf pas een jaar geleden echt te investeren in internationale groei.

De grootste markt voor Asana in Europa is Groot-Brittannië, waar het diverse grote klanten heeft aangetrokken. Het gaat onder meer om de stad Manchester, Vodafone en Tesco. “De digitale teams van Tesco gebruiken Asana om de ontwikkeling van digitale content en leveringen van al hun merken te managen, dus denk aan hun websites en hun apps”, aldus Farinacci. “De teams gebruiken Asana om duidelijkheid te bieden over wie wat wanneer doet.”

900 miljoen dollar

Het bedrijf kreeg vorig jaar nog een investering van 75 miljoen dollar bij een investeringsronde geleid door het bedrijf van Al Gore, Generation Investment Management. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 900 miljoen dollar.

Asana lanceerde in mei verder een nieuwe Slack-plugin, naast de Timelines-functie die eerder dit jaar gelanceerd werd. Daarmee kunnen teams de voortgang van een project visualiseren.