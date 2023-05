AMD heeft aangekondigd dat de SmartNIC’s (Smart Network Interface Cards) ingezet gaan worden bij Microsoft Azure. De zogeheten Pensando Data Processing Units zitten dus achter de recent aangekondigde Microsoft Accelerated Connections-service, dat networking via Azure versnelt.

In een blog vertelt AMD over het functioneren van Accelerated Connections. Het zorgt voor het versnellen van network virtual appliances (NVA’s) door het efficiënt aansturen van actieve connecties (flows) en connecties per seconde (CPS). Deze functionaliteit is nodig om belangrijke workloads te ondersteunen zoals virtuele firewalls, load balancers en netwerkswitches.

Schaalbaar

AMD heeft de hardware achter Accelerated Connections opgedeeld in paren van SDN (Software Defined Network)-appliances. De reden voor de dubbele dekking is om te voorkomen dat de dienst onbeschikbaar is bij onderhoud of een storing. De architectuur komt van Pensando, dat vorig jaar door AMD is overgenomen. Op elke SDN appliance zijn zes Pensando DPU’s te vinden, die ontworpen zijn voor maximale schaalbaarheid en flexibiliteit qua workloads.

SmartNIC-technologie is een geavanceerde vorm van wat op NIC-hardware te vinden is, zoals de naam suggereert. Een ‘gewone’ NIC is simpelweg een tussenstation in de communicatie van verbonden apparatuur, zoals servers van datacenters en computers. Een SmartNIC kan complexere networking-taken overnemen van de CPU, zoals encryptie of bescherming tegen DDoS-aanvallen.

Het vernieuwende aspect hieraan is dat gebruikers normaal gesproken niet direct de hardware kunnen aanspreken, maar deze apparatuur wel ten grondslag ligt aan andere diensten. Met andere woorden: Accelerated Connections biedt low-level toegang tot de hardware, ook al zit het in de cloud.

Gunstig

De deal komt op een gunstig moment voor AMD, want het heeft te maken met een sterke daling (65 procent) in de omzet vanuit processoren bedoeld voor client devices. AMD-CEO Lisa Su belooft in ieder geval betere resultaten voor de komende kwartalen. De introductie van Zen 4-technologie in meer chips biedt gebruikers de kans om PCI 5.0 en DDR5-geheugen te benutten, waardoor veel processen een stuk sneller verlopen.

