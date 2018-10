Minister van Defensie: ‘Nederland verkeert in cyberoorlog met Rusland’

Gisterochtend was minister Ank Bijleveld van Defensie aanwezig bij WNL Op Zondag. Tijdens de talkshow vertelde ze dat Nederland in een cyberoorlog met Rusland verwikkeld is. Mensen zijn maar naïef als ze denken dat dit niet zo is.

Bijleveld was aanwezig bij het programma om te vertellen over de verijdelde hackpoging die afgelopen april plaatsvond op het OPCW in Den Haag. Het laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van chemische wapens werd aangevallen door vier Russische geheim agenten die geprobeerd hadden de servers te hacken. Ze werden echter opgepakt voordat ze hun plannen konden uitvoeren. Het was een manier van de Nederlandse regering om een publiek signaal af te geven ten overstaan van de internationale gemeenschap.

Cyberoorlog

Bijleveld vertelde tijdens het interview dat de manier waarop oorlogen gevoerd worden veranderd is. Rusland probeert nu verkiezingsuitslagen te sturen en actief het publieke debat te sturen. Dat gebeurt dus niet alleen in de Verenigde Staten, waar nog altijd een onderzoek plaatsvindt naar Russische sturing van de Presidentsverkiezingen.

De Nederlandse relatie met Rusland is de afgelopen jaren flink verslechterd. Toen in 2014 vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne werd neergehaald met een Russische BUK-raket, leidde dat al tot grote spanningen. Die zijn de afgelopen tijd alleen maar toegenomen, mede door de voortgang van het MH17-onderzoek waarbij steeds meer bewijzen gevonden worden voor de Russische aanval. Maar Rusland is niet het enige land dat zo actief is met cyberspionage, ook de Chinese overheid is er druk mee,

Om die reden heeft de Nederlandse regering volgens Bijleveld bij de NAVO het aanbod gedaan om Nederlandse cybersoldaten in te kunnen zetten. De mogelijkheid om dit te doen wordt actief bekeken, evenals wat er door Nederland gedaan zou kunnen worden op offensief vlak.

In een later statement stelt de minister overigens dat Nederland niet direct in oorlog verkeert. “Ik heb die term niet gebruikt. Ik heb aangegeven dat oorlogvoering verandert. Daar moet je je op voorbereiden. Dat doen we.” Maar ondanks dat Nederland juridisch gezien niet in oorlog met Rusland verkeert, lijkt het er wel veel op. Dat Rusland verkiezingen beïnvloedt “is ook een vorm van oorlogvoering.”

De uitzending van WNL Op Zondag is op de site van de NPO terug te kijken. Het segment over Rusland begint rond 13:30.