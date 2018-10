Huawei Mate 20 Pro heeft vingerafdruksensor in het scherm en Android Enterprise

Huawei heeft zonet in Londen de nieuwe Mate 20-serie onthuld. Met de Mate 20 en Mate 20 Pro heeft de Chinese telecomreus zijn antwoord klaar op de iPhone XS van Apple en de Samsung Galaxy Note 9.

Terwijl de P20 (Pro) nog steeds het vlaggenschip voor het grote publiek blijft, richt Huawei zich met de Mate 20-reeks op “fervente gebruikers voor wie de smartphone een onmisbaar deel is van hun professionele en privéleven”. Het beste wat Huawei vandaag te bieden heeft, vind je terug in de Mate 20 en Mate 20 Pro

Dat betekent onder meer dat beide telefoons worden aangedreven door de Kirin 980, die eerder dit jaar op IFA in Berlijn werd onthuld als ’s werelds eerste mobiele 7 nm-chip. Ondertussen heeft ook Apple zijn eerste 7 nm-chip gepresenteerd, de A12 Bionic, die reeds algemeen beschikbaar is in de iPhone XS en XS Max.

De Kirin 980 bundelt 6,9 miljard transistors op een die van 1 bij 1 centimeter. Dat zijn 1,6 keer meer transistors dan de Kirin 970, die op een 10 nm-procedé werd gebakken. Concreet vertaalt zich dat volgens Huawei in 20 procent betere prestaties en 40 procent efficiënter energieverbruik.

AI-chipset

Voor meer technische details kan je onze uitgebreide analyse van de Kirin 980 erop nalezen. Wat hier nog het vermelden waard is, is de Dual NPU. Huawei introduceerde voor het eerst een Neural Processing Unit op de Kirin 970 vorig jaar. De chip laat toe om specifieke AI-workloads lokaal op het toestel uit te voeren, in plaats van in de cloud. De nieuwe Dual NPU is 120 procent sneller dan zijn voorganger en ondersteunt verschillende frameworks zoals Caffee en Tensorflow (Lite) om het ontwikkelproces van AI-applicaties te vereenvoudigen.

Huawei gebruikt de Dual NPU ook voor een rist aan nieuwe AI-mogelijkheden die in de smartphones ingebakken zitten. Zo kan je producten scannen met HiVision om de online retailers ervan te vinden, of gebruik maken van AI Composition om nog betere foto’s te maken. De camera heeft nog meer AI-trucjes achter de hand, maar daarover lees je verder meer.

Android Enterprise Recommended

Voor zakelijke gebruikers is het interessant dat de Mate 20-serie Android Enterprise Recommended (AER)-gecertificeerd is. Dat betekent dat de toestellen business-ready zijn, eenvoudig op schaal binnen een organisatie kunnen worden uitgerold en beheerd (zero-touch enrollment), en van snelle security-updates genieten (binnen 90 dagen).

Veiligheid wordt op de Mate 20 Pro extra in de verf gezet met de toevoeging van 3D Face Unlock en een vingerafdruksensor in het scherm. 3D Face Unlock herkent een gebruiker binnen 600 milliseconden en is verantwoordelijk voor de grotere ‘notch’ op de Pro-versie. De gewone Mate 20 heeft de functie niet en stelt het met een klassieke vingerafdruksensor achteraan.

Drie is beter dan twee

Huawei bouwt verder op de dubbele Leica-camera in de Mate 10 Pro en voegt daar een derde ultragroothoeklens aan toe. Die heeft een brandpuntafstand die overeenkomt met een 16 nm full frame cameralens, waardoor je een licht fisheye-effect krijgt. De lenzen staan samen met de flitser in een vierkant gepositioneerd, centraal bovenaan de achterkant van het toestel.

Naast de ultrabreedhoeklens is het nieuwe camerasysteem daarnaast specifiek ontwikkeld voor macrofotografie: je kan je telefoon tot 2,5 centimeter van het onderwerp brengen voor een haarscherpe close-upfoto.

Zoals eerder aangehaald worden de voordelen van de ingebakken AI-chip ook in de camera uitgespeeld. Functies zoals AI Composition, AI 4D Predective focus en AI HDR moeten de camerahardware bijstaan om de beste resultaten af te leveren. De AI-bioscoopmodus laat toe om de tint, verzadiging en helderheid van een videoclip met een klik aan te passen. De functie ondersteunt ook selectieve desaturatie zodat je de kleuren van een menselijk onderwerp in realtime kan isoleren tegenover een zwart-wit achtergrond. AI Spotlight Reel kan dan weer volledig automatisch montages van 10 seconden maken op basis van de hoogtepunten uit een video.

Draadloos opladen

Huawei kon het bij de lancering van de Samsung Galaxy Note 9 al niet laten om te teasen met de batterijcapaciteit van de Mate 20 en Mate 20 Pro. Die bedraagt respectievelijke 4.000 en 4.200 mAh en moet zelfs intensieve gebruikers de garantie bieden dat ze minstens een volledige dag toekomen op één lading.

Met de SuperCharge-technologie laadt je de batterij in 10 minuten weer voor een vierde op. Na een half uur is de Mate 20 voor 80 procent opgeladen. Voor het eerst voegt Huawei ook draadloos opladen toe aan zijn smartphones. De draadloze oplaadtechnolog laadt de batterij op met 12 procent in tien minuten en 30 procent in een half uur. De Mate 20 Pro ondersteunt bovendien ook omgekeerd draadloos opladen, wat betekent dat hij als oplaadstation dienst kan doen voor andere Qi-compatibele apparaten.

Beschikbaarheid

De nieuwe Huawei Mate 20-serie is vanaf 2 november in België en Nederland beschikbaar in drie kleuren: zwart, blauw en de duochrome kleur ‘Twilight’.

De Mate 20 heeft een adviesprijs van 799 euro en wordt tijdens een lanceringsaanbod tot 11 november gecombineerd met een gratis Huawei Watch GT. De Mate 20 Pro gaat voor 999 euro over de toonbank en geniet van hetzelfde lanceringsaanbod, met daar nog een draadloze QI-oplader bovenop.

Specificaties

Huawei Mate 20:

6,53 inch (1.440 x 3.120 pixels) HDR LCD-scherm

Kirin 980 octacore 2,6 GHz (7nm)

4 GB RAM

Leica 40 MP f/1.8 + 20 MP f/1.6 + 8 MP f2.4 telephoto

8 MP f/2.0

128 GB

4.000 mAh

Bluetooth 5.0

USB-C naar hoofdtelefoonadapter in de doos

IP68 waterdicht

Android 9.0 Pie

Huawei Mate 20 Pro