De nieuwe Mate 50 smartphone van Huawei ondersteunt verbindingen met het satellietsysteem van China.

De Huawei Mate 50-serie werd op dinsdag 6 september gelanceerd. De smartphone maakt het mogelijk om via korte berichten te communiceren op het BeiDou-satellietnetwerk. BeiDou is de Chinese versie van het Amerikaanse Global Positioning System (GPS).

Huawei werd in de afgelopen jaren door meerdere landen beschuldigd van spionage. De organisatie heeft beperkte toegang tot 5G-processoren, terwijl concurrenten als Samsung en Apple de technologie al lang in hun belangrijkste producten hebben geïntegreerd.

Het Chinese bedrijf experimenteert met alternatieven. De Mate 50-serie stelt gebruikers in staat om data uit te wisselen met het Chinese BeiDou Navigation Satellite System (BDS). Satellietcommunicatie is effectief in het geval dat een gebruiker geen mobiele netwerktoegang heeft.

BDS

BDS biedt een bredere signaaldekking en hogere betrouwbaarheid dan commerciële mobiele netwerken, wat een belangrijke rol kan spelen bij noodcommunicatie in afgelegen gebieden als woestijnen en oceanen. Het is niet mogelijk om via BDS berichten te sturen naar andere satellietsysteem als GPS en GLONASS.

Huawei weet Apple met de technologie voorbij te streven als de eerste smartphonefabrikant die satellietcommunicatie aanbiedt op de consumentenmarkt.

Huawei Mate 50

Het toestel heeft een 6,7-inch OLED-scherm (2700×1224), verversingssnelheid van 90Hz, touch sampling rate van 300Hz en 1440Hz PWM dimming. De smartphone beschikt over een drievoudig camerasysteem, waaronder een 13MP supergroothoekcamera en een 50MP hoofdcamera.