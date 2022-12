Huawei en OPPO hebben een wereldwijde overeenkomst gesloten over het gebruik van elkaars 5G-patenten.

Volgens de Chinese techbedrijven moet de overeenkomst een duurzaam en gezond ecosysteem voor intellectueel eigendom opleveren. Dit moet minder problemen opleveren voor technische innovatie en onderzoek

“We zijn verheugd dat we een wederzijdse licentieovereenkomst hebben bereikt met OPPO. De erkenning over en weer van de waarde van intellectueel eigendom tussen bedrijven is een belangrijke stap naar het bevorderen van innovatie en onderzoek naar hoogwaardige normen: investeren, rendement halen uit de investering en vervolgens opnieuw investeren”, geeft Head of Intellectual Property Department Alan Fang van Huawei aan. “Hierdoor kan onze industrie blijven innoveren en consumenten meer concurrerende producten en diensten aanbieden.”

OPPO ook tevreden

Ook OPPO is tevreden over de licentieovereenkomst. “Het toont duidelijk aan dat onze twee bedrijven de waarde van elkaars intellectuele eigendom erkennen en zeer respecteren. Het is een win-windeal voor beide partijen,” verklaart OPPO’s Chief Intellectual Property Officer Adler Feng.

Ericsson en Apple

Huawei en OPPO zijn niet de enige grote techbedrijven die druk bezig zijn met afspraken maken over patenten en ander intellectueel eigendom. Onlangs kondigden Ericsson en Apple aan gezamenlijke afspraken te hebben gemaakt over 5G-patenten. Met de overeenkomst tussen deze techbedrijven kwam er een einde aan een jarenlang juridisch gevecht.

Tip: Ericsson en Apple beëindigen patentenruzie