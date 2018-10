GitHub nu formeel in handen van Microsoft

Vanaf vandaag is GitHub officieel eigendom van Microsoft. Precies een week nadat de Europese Unie van overname goedkeurde, laat CEO Nat Friedman van GitHub weten dat de transactie nu formeel afgerond is. In de blogpost benadrukt Friedman weer de beloftes die Microsoft in juni maakte, toen het voor het eerst liet weten interesse te hebben in het codeplatform.

In de blog waarin Friedman het nieuws aankondigt, schrijft de CEO dat GitHub “onafhankelijk als gemeenschap, platform en bedrijf” zal blijven bestaan. “Dit betekent dat GitHub de ontwikkelaar voorop blijft stellen, zich blijft onderscheiden en open toegankelijk blijft.” Ook stelt Friedman dat GitHub “ontwikkelaars altijd zal ondersteunen bij hun keuze voor welke taal, licentie, tool, platform of cloud” dan ook.

Weinig verandert

Toen de overname van 7,5 miljard dollar aangekondigd werd, waren sommige gebruikers er bang voor dat Microsoft het beleid en de functionaliteit van GitHub zou veranderen. Waar het nu het voornaamste platform van de techindustrie voor open-source projecten is, vreesden ontwikkelaars dat daar een einde aan zou komen.

Maar als geheel lijken de meeste mensen zich toch vrij weinig zorgen te maken. Het aantal gebruikers van GitHub is sinds de overname gegroeid van 28 miljoen naar 31 miljoen vandaag. Microsoft gaat dan ook relatief weinig veranderen in eerste instantie. Het bedrijf focust zich in eerste instantie op het verbeteren van de interface. Een van de prioriteiten ligt volgens Friedman bij Project Paper Cuts, dat de gebruikservaring op basis van feedback vanuit de gemeenschap moet stroomlijnen.

Langere termijn

In de toekomst zullen ontwikkelaars beschikking krijgen over meer Microsoft-producten. CEO Satya Nadella stelde toen de overname werd aangekondigd in juni dat GitHub met meer Microsoft-producten geïntegreerd zou worden. De overname moest “Microsofts ontwikkeltools en -diensten naar een nieuw publiek” brengen.

Onderdeel van de lange termijn is ook de zoektocht van Microsoft om geld te verdienen met het platform. GitHub biedt daarvoor al een abonnementsdienst en kwam eerder deze maand met GitHub Actions, dat bepaalde delen van projecten kan automatiseren. Tot slot is Friedman vandaag begonnen met zijn eerste dag als CEO. Die positie was eerder weggelegd voor medeoprichter Chris Wanstrath, die nu als technical fellow aan de slag is voor Microsoft.