Microsoft heeft onlangs GitHub Copilot Enterprise algemeen beschikbaar gemaakt. Ontwikkelaars kunnen hiermee voortaan hun eigen codebase en -processen beter bevragen.

Volgens Microsoft is de introductie van de verbeterde versie van GitHub Copilot Enterprise vooral bedoeld om ontwikkelaars meer te helpen met eigen code en processen. Klanten zouden de afgelopen tijd de techgigant vaak hebben gevraagd deze functionaliteit toe te voegen aan de intelligente programmeerassistent.

Meer specifiek stelt GitHub Copilot Enterprise ontwikkelaars meer in staat vragen te stellen over publieke en private code en nieuwe codebases te leren. Daarnaast helpt de tool in de uitvoering meer consistentie te bereiken.

Drie belangrijke basistaken

GitHub stelt dat gebruikers met de nieuwste versie vooral nu beter drie basistaken kunnen uitvoeren. In de eerste plaats kan de tool een beter begrip krijgen van de voor de bedrijfseigen codebase. Dit is mogelijk gemaakt door de pipeline voor codenavigatie en -begrip te stoomlijnen, zodat nieuwe features sneller kunnen worden geïmplementeerd, problemen sneller worden opgelost en code wordt gemoderniseerd.

Daarnaast helpt de tool ontwikkelaars om (binnen de eigen organisatie) meer kennis en best practices te ontdekken. GitHub Copilot Enterprise integreert hiervoor chat-functionaliteit, zodat ontwikkelaars vragen kunnen stellen en daarop antwoorden kunnen krijgen over hun codebase en de hiervoor bedoelde documentatie of bestaande oplossingen ontvangen.

Verder helpt de tool om pull-verzoeken sneller te reviewen. Met de door de intelligente tool gegenereerde samenvattingen van de pull-verzoeken, hebben ontwikkelaars minder tijd nodig voor drafting en daardoor weer meer tijd voor merging.

Bèta-feature en kosten

Binnen GitHub Copilot Enterprise is ook bèta-functionaliteit toegevoegd als de integratie van de Bing-zoekfeature. Hiermee kunnen ontwikkelaars op nog meer manieren zoeken naar de juiste code-oplossingen is hiervan de gedachte.

GitHub Copilot Enterprise is nu beschikbaar via GitHub en kost klanten 39 dollar per maand per gebruiker.

