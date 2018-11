‘Huawei verstevigt positie als tweede smartphonefabrikant ter wereld’

Huawei lijkt zijn positie als de tweede smartphonefabrikant ter wereld langzamerhand te consolideren. Verkocht de Chinese fabrikant in het tweede kwartaal van dit jaar al meer smartphones dan Apple, nu is dit ook in het derde kwartaal het geval. Dit constateren de marktanalisten van IDC. Wel is de totale smartphoneverkoop in de wereld het afgelopen kwartaal gedaald.

Uit de nu bekendgemaakte resultaten over het derde kwartaal van 2018 blijkt dat Huawei als enige fabrikant in de top drie zijn verkopen het meest heeft zien toenemen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 steeg het marktaandeel met maar liefst 4,6 procent naar een totaal van 14,6 procent. Het is meer Apple dat zijn marktaandeel in het afgelopen kwartaal weinig zag toenemen, met 0,8 procent naar een totaal van 13,2 procent en dus een derde plaats. Het Zuid-Koreaanse Samsung blijft nog altijd marktleider, maar noteerde in het derde kwartaal een daling van 1,8 procent tot een totaal van 20,3 procent van het totaal aantal mondiaal verkochte smartphones.

Huawei zit nog ver bij Samsung vandaan, maar als de opwaartse trend blijft, kan het natuurlijk duidelijk potten gaan breken volgens de analisten. Door zich nu in een opeenvolgend kwartaal op de tweede plaats te stabiliseren, betekent dat het aloude duopolie van de bekende twee smartphonefabrikanten is doorbroken. De vraag naar de P20- en P20 Pro-toestellen van Huawei blijft groeien en met de Mate 20 en Mate 20 Pro lanceerde het bedrijf recent nieuwe smartphones.

Chinese fabrikanten in opmars

Niet alleen Huawei deed het goed, andere Chinese fabrikanten zagen ook hun marktaandeel toenemen. Xiaomi heeft met een marktaandeel van 9,7 procent de vierde plek in handen, op de hielen gezeten door Oppo met 8,3 procent.

Drie Chinese smartphonefabrikanten in de top vijf. Dat was in het verleden nog wel eens anders toen merken als LG uit Zuid-Korea, Sony uit Japan, HTC uit Taiwan en Nokia uit Finland de markt domineerden. En wie herinnert zich nog RIM uit Canada met de good old BlackBerry?

Verkoop smartphones gedaald

Helaas constateerden de marktspecialisten ook dat het minder goed gaat met de totale smartphoneverkopen in vergelijking met een jaar geleden. In totaal gingen er in het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd 355 miljoen smartphones over de toonbank. Dit is 6 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, met een totaal van ruim 378 miljoen units.