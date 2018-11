CommScope koopt ARRIS op voor 7,4 miljard dollar

CommScope, fabrikant van telecommunicatie-producten, neemt set-top box-maker ARRIS over voor 7,4 miljard dollar (6,5 miljard euro) in cash. De deal wordt deels gefinancierd door The Carlyle Group via een equity investment van 1 miljard dollar in CommScope.

ARRIS werkt onder meer aan breedbandkabels en haalt een groot deel van zijn omzet uit set-top boxen voor betaalde televisie. Zo voorziet het kabelaanbieders van de hardware, software en diensten die nodig zijn om internet, telefonie en televisie aan te bieden aan eindgebruikers.

Het bedrijf werd groter doordat het in 2012 de Motorola Mobility home unit kocht van Google en in 2015 Pace, een Britse fabrikant van set-top boxen, overnam. In 2017 nam ARRIS bovendien Ruckus Wireless over van Broadcom.

CommScope was ooit een van de grootste providers ter wereld voor coaxkabels voor zakelijk gebruik en telefoonbedrijven. Nu is het echter een fabrikant van telecom-producten. De twee bedrijven hopen samen een aandeel te kunnen pakken van de opkomende 5G-, glasvezel- en IoT-markten, evenals in andere branches waar een stevige groei is. Daarbij gaat het onder meer om private netwerken en verbonden huizen.

Aanvullingen

De bedrijven verwachten samen een omzet van ongeveer 11,3 miljard dollar te hebben. “We hebben diverse jaren stilletjes gekeken hoe Ruckus groeide tot een sterke leider in de markt”, aldus CEO Eddie Edwards van CommScope. “Het Ruckus-team wordt een belangrijke en goede toevoeging aan CommScope.

“Onze op elkaar aanvullende aanbiedingen, voetafdrukken en relaties met klanten bieden een significante diversiteit en de transactie versterkt onze positie in de segmenten met de grootste potentie voor groei. Het nieuwe spectrum dat gepland wordt voor 5G is in de buurt en we verwachten nu dat een grotere draadloze infrastructuur voor connectiviteit voor binnenshuis nodig is, aan de hand van technologieën met en zonder licenties, wat het samengevoegde bedrijf nu heeft.”